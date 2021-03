Sergio Lapegüe, a corazón abierto tras su lucha contra el coronavirus Información General 22 de marzo de 2021 Redacción Por “Mi familia me confesó que pensó en la muerte”. Después de 21 días internado, el periodista venció al COVID-19 y ahora regresó a trabajar. El miedo de volver a contagiarse y las secuelas que le quedaron.

FOTO CAPTURA DE TV// SERGIO LAPEGÜE// El popular conductor.

Fueron 21 días de miedo, incertidumbre y desconcierto para Sergio Lapegüe y su familia: su esposa, Silvia -conocida como Bochi- y sus hijos Micaela y Elvis. Luego de unas vacaciones en República Dominicana, el conductor dio positivo de coronavirus y fue internado por considerárselo paciente de riesgo por ser asmático. Ya en el sanatorio Juncal, en Temperley -en zona sur, en donde vive el periodista- el cuadro se complicó y debió ser trasladado a terapia intensiva.

Recibió plasma, oxígeno y también utilizó un Helmet, un casco que funciona como un novedoso sistema para ayudarlo a respirar. De a poco, comenzó a mejorar y recibió el alta 21 días después. Continuó con la recuperación en su casa, en donde se reencontró con su esposa y sus hijos, y el jueves pasado volvió a trabajar. ‘El último aviso’ me dijo El Barba”, consideró en su regreso a Noti Trece, informo´Teleshow.

Luego brindó una entrevista en la cual contó el estremecedor pensamiento que llegó a tener su familia cuando él no evolucionaba como esperaban los médicos, su miedo a volver a contagiarse y cuáles son las secuelas que le quedaron. “La pasé muy mal, con mucha angustia. Fue tocar fondo. Mi familia me tiraba buena onda, pero cuando volví me confesó que pensaron en la muerte”, se sinceró en el ciclo Por si las moscas, en Radio de La Ciudad/ Once Diez.

“Mi familia recibía los mensajes del médico que eran ‘estamos levantando el nivel de oxígeno’, ‘estamos tratando de sacarlo’, y cosas así. Yo en un momento creí que volvía a mi casa con el oxígeno, que nunca iba a volver a respirar como siempre”, admitió y agregó: “La cabeza vuela por la fiebre y por el miedo. Yo no lo podía creer lo que me estaba pasando. Realmente no sabía si iba a salir. Los médicos me dijeron que me salvaron de milagro”.

Por su parte, relató su experiencia durante los días de internación, desde los síntomas que tuvo hasta cómo fue atravesarlo en soledad. “Como periodista quizás decía ‘tantas camas ocupadas, tantos infectados, tantas personas fallecidas’. Y de repente cuando te toca a vos te das cuenta lo fuerte que es. Yo ingresé bien, apenas con una molestia, un poco de temperatura. Tengo 56 años, siempre hice deporte y nunca pensé en lo que me iba a pasar, pero realmente estuve muy mal”.

También contó que grabó imágenes a diario con su celular -algunas de ellas las fue subiendo a sus redes sociales- y que no descarta la posibilidad de escribir un libro. “Todos los días grabé videos, al menos 30 segundos cada día, para recordar lo vivido y escribir un libro, porque la mente después estas cosas las bloquea”.

“Tenía fiebre todos los días y empeoré, y llegué a terapia intensiva. Arranqué con la bigotera, después la cánula de alto flujo y a lo último el casco que es lo que me salvó la vida -aseguró sobre el Helmet-. Estuve 21 días acostado. Comía y me agitaba, levantaba los brazos y me agitaba. Las consecuencias son muchas y de a poco voy haciendo trabajo kinesiológico porque perdí 6 kilos”.

También contó que uno de sus mayores miedos -”quedé aterrado”- es volver a contraer la enfermedad. “El domingo me descompuse del estómago con diarrea y me largué a llorar porque me da muchísimo miedo volver a la clínica”, indicó sobre un susto que tuvo los días previos a su regreso a la televisión. Con respecto a ello, dijo que por recomendación de su neumonólogo trabaja dos horas por día. “Volví con los nervios del primer día, así que empecé de a poco. Pero encontrarte con los amigos, con el trabajo, es hermoso”, destacó Sergio Lapegüe.