Crosby, Still, Nash and Young celebran con la edición de lujo de "Dejà vu" Sociales 22 de marzo de 2021 Redacción Por CINCUENTENARIO

BUENOS AIRES, 22 (Télam). - El disco "Déjà Vu", el más famoso de los lanzados por el súpergrupo Crosby, Stills, Nash & Young tendrá una edición de lujo, que saldrá a la venta el 14 de mayo, con motivo de su Quincuagésimo aniversario.

"Déjà Vu: 50th Anniversary Deluxe Edition" será presentado en un formato de 4 CD´s y vinilos con tapa dura, además de un libro con fotos, entrevistas a los integrantes del grupo y comentarios del cineasta Cameron Crowne.

Además de las diez canciones que integran la placa, esta edición contará con 38 temas más, entre los que aparecen maquetas, ensayos y versiones alternativas.

Entre ellas destacan "Know You Got to Run", grabado en la casa de Stephen Stills; una versión con armónica de "Helpless", de Neil Young; y "Our House", registrada a dúo por Graham Nash y Joni Mitchell.

Crosby, Stills, Nash & Young fue uno de los grandes grupos de finales de los `60 y principios de los `70, conformado por integrantes de famosas bandas como The Hollies, The Byrds y Buffalo Springfield.