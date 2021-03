Marte Pascual reclama respuestas Locales 22 de marzo de 2021 Redacción Por Se trata de un pedido de informes que fue presentado hace siete meses y está vinculado al debate sobre fitosanitarios, ya que la concejal del PRO, pretende conocer si hay datos oficiales respecto a enfermedades en la ciudad vinculadas al uso de agrotóxicos.

Desde hace un tiempo el debate por la aplicación de agrotóxicos y las normativas en torno a la problemática se ha instalado en la ciudad y ha involucrado a los concejales, que buscan contar con información certera para poder avanzar en el tratamiento de una nueva Ordenanza.

En este caso, la concejal del PRO, Marta Pascual, reclama respuestas a un pedido de informes que lleva más de siete meses presentado, y que busca saber por parte de las áreas de salud del municipio, en forma fehaciente, si existe una relación entre algunas enfermedades que se pueden estar produciendo en la ciudad y la aplicación de productos fitosanitarios. “Hace siete meses que no me responden, cuando hay una ordenanza que los obliga teóricamente a hacerlo en un determinado tiempo. No es la primera vez que incumplen, suelen hacerlo, y la verdad es que hay una ordenanza que dice que nos tienen que responder en 30 días o pueden posponerlo 15 días más con alguna justificación. Hasta el momento no tengo respuesta de eso y ese es un punto elemental, fundamental, partir desde ahí, porque la salud nos interesa a todos y porque luego de tener bajo control el riesgo para la salud, a nosotros, particularmente al PRO, le interesa el desarrollo productivo porque creemos que el desarrollo de un país va por ese lado”, afirmó.

Por otra parte, Pascual se refirió a la participación de los concejales en las primeras charlas de la Agenda Científica, que el último viernes puso en marcha la Sociedad Rural, para exponer aspectos vinculados al tema de fitosanitarios y dijo: “La exposición fue muy interesante para para nosotros, por lo menos así lo fue para mí, porque necesitamos empezar a tener una agenda con especialistas, científicos, técnicos y todos quienes nos puedan aportar sus conocimientos, sus experiencias sobre el tema de fitosanitarios, para cuando llegue el momento de tener que decidir sobre una nueva ordenanza, logremos la mejor”.

La concejala destacó el aporte brindado por el ingeniero Carlos Senigagliesi, y señaló: “Fue muy claro explicando que el aumento de la demanda de alimentos mundial por el aumento de la población y por ende menor cantidad de tierras para producir, hace necesario la utilización de productos fitosanitarios, pero también hay una estrategia que son las buenas prácticas agrícolas y que se reconoce a nivel mundial, como la estrategia para proteger el ambiente, proteger la salud de las personas y generar productos alimenticios de calidad”.

Pascual, además indicó que “la exposición del Dr. Pablo Borioni, que es un abogado especialista también en la materia, fue muy clara respecto a las situaciones que se han dado en varias ciudades, municipios o comunas, que han tenido fallos judiciales respecto a algunas demandas de la población, casi todas invocando la ley de ambiente, el principio precautorio especialmente, en donde él no se explicaba según sus conceptos, porque no sería necesario aplicar esos principios de la ley de ambiente en estas situaciones de fitosanitarios, ya que es responsabilidad también de los municipios y comunas generar los consensos necesarios con los productores, a través de las reglamentaciones y los controles”.

Finalmente la edil, subrayó que “otro concepto interesante del doctor Borioni, es que “él decía que no es de la mano de las ordenanzas cómo se solucionan estos problemas, sino de la mano del conocimiento, de la concientización y de la responsabilidad de todos los que tienen que implementar las buenas prácticas y los que tienen que controlar por supuesto que así suceda”.