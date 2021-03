Proyecto BZA: “la posibilidad de las excepciones siempre van a estar” Locales 22 de marzo de 2021 Redacción Por El secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino, dijo que aún no tiene en su poder la reformulación de la iniciativa, pero afirmó que el tema de las excepciones forma parte de la dinámica de este tipo de análisis y siempre van a estar.

La semana pasada los arquitectos Daniel Bassano y Carlos Airaudo, en representación de BZA Group, plantearon ante el Concejo la posibilidad de reflotar el proyecto urbanístico en el sector de Yrigoyen – Fader, exponiendo la necesidad de que se analicen algunas excepciones para poder concretarlo.

Sucede que en abril de 2018, BZA Group, integrada por las empresas del ex Grupo Bazar Avenida y otras compañías vinculadas, había presentado un importante proyecto urbanístico que contemplaba en ese momento, una amplia intervención en el predio de la ex curtidora Castellanos, delimitado por las avenidas Fader, Yrigoyen, Remedios de Escalada, Saavedra y las vías del ferrocarril Belgrano. Luego en abril de 2019, el Concejo aprobó la Ordenanza que habilitó la donación por parte del Grupo Bazar Avenida (BZA Group) de una franja de terreno de calle Fader para ensanchar esa avenida hasta bulevar Yrigoyen, a cambio de excepciones al Código Urbano para la construcción de su futuro edificio corporativo y paseo comercial en un predio ubicado en ese sector. En ese momento, y luego de un intenso debate, se ajustó lo vinculado a toda excepcionalidad a la reglamentación vigente y se acordó que el Concejo sería quien avalara todo convenio que se deba firmar entre el Municipio y el BZA Group.

Desde ese tiempo a esta parte lo que ha variado son las condiciones, ya que la Ordenanza tenía un plazo de validez de un año, venciendo en abril de 2020. Con la rotonda ya ejecutada con aportes del gobierno provincial, la firma pretende avanzar con la iniciativa, -la que indefectiblemente necesita contar con excepciones-, indicando que lo que proponen hacer en ese lugar es exactamente lo mismo, es decir, un centro comercial, de servicios y habitacional.

Al ser consultado por esta situación, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Arq. Diego Martino, señaló que “el proyecto específicamente todavía no fue presentado, lo que plantea esta gente es ante el Concejo, para poder recuperar los parámetros que se habían planteado en su momento en la Ordenanza”

Respecto de las excepciones solicitadas, Martino explicó que “siempre van a estar la posibilidad de las excepciones, porque están contempladas en el Código Urbano. El hecho de que puede haber excepciones en cualquier lado del Código Urbano están previstas, ya que por ahí hay cosas que escapan de la normativa general”.

Por otra parte y al ser consultado por la modificación del Código Urbano, que sigue pendiente desde hace rato, el secretario manifestó que “se sigue trabajando en tratar de acordar esos dos puntos donde todavía existen diferencias, y que obviamente no es sencillo, pero creo que se va a terminar acordando”, finalizó.