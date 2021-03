Diputados provinciales destacaron que en Rafaela se hable sobre fitosanitarios Locales 22 de marzo de 2021 Redacción Por Durante el viernes, organizada por el Colectivo Provincial “Paren de Fumigarnos” y la Asociación “Amigos de la Vida”, se presentó en Rafaela la muestra fotográfica “El costo humano de los agrotóxicos” del artista fotográfico y documentalista Pablo Piovano. Estuvieron los diputados provinciales Rubén Giustiniani, Carlos Del Frade y Agustina Donnet.

En último viernes se desarrolló en la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, una actividad organizada por el Colectivo Provincial “Paren de Fumigarnos” y la Asociación “Amigos de la Vida” que se enmarca dentro del programa “Plazas de la Vida” y que presentó la muestra fotográfica “El costo humano de los agrotóxicos”, del artista Pablo Piovano. Estuvieron encabezando una conferencia de prensa, la diputada Agustina Donnet y los diputados provinciales Carlos Del Frade y Rubén Giustiniani.

A su vez participaron los concejales del PJ, Juan Senn, Jorge Muriel y Brenda Vimo. También se acercó a la plaza, el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti. Cabe señalar que a la misma hora, daba inicio de manera virtual la “Agenda Científica”, organizada por la Sociedad Rural, en la que disertantes exponían respecto al tema fitosanitarios y los concejales fueron invitados a participar de la actividad.

Durante la apertura de la muestra, el diputado Rubén Giustiniani, comenzó diciendo: “Felicitarlos por esta muestra, estás fotografías son contundentes en cuanto a qué tenemos que cuidar la salud como prioridad y si algo ha puesto en evidencia esto que estamos padeciendo hoy que es una pandemia mundial, que es el Covid, es que la salud está primero porque es la vida y la vida está primero antes que los negocios y esta es la clave, esta movilización que va adquiriendo cada vez más fuerza de abajo hacia arriba, son los chicos y las chicas en las escuelas que hoy toman la bandera ambiental, que entienden mejor que los mayores que hay que privilegiar la vida. Son los jóvenes y las jóvenes que hoy se movilizan por estas causas y nosotros contarles con Carlos del Frade, con Agustina Donnet, que venimos trabajando en la Cámara de Diputados hace muchos años y primero fue en soledad y después fuimos logrando un consenso que logró el año pasado una media sanción de una ley de agrotóxicos”.

“Esa media sanción que se hizo sobre la base de proyectos de diputadas y diputados de los distintos bloques, logró un consenso muy amplio, que significa una protección de 1.000 metros, que significa la prohibición de la fumigación aérea, que no es todo lo que nosotros hubiéramos querido, pero qué es fruto de un consenso. Fue la media sanción posible y hoy está a consideración del Senado de la provincia de Santa Fe para que sea sanción definitiva y tengamos esa herramienta que necesitamos para proteger la vida y para demostrar que no es contradictorio con la producción”, afirmó Giustiniani.



"ES EL HECHO POLITICO

DE LA PROVINCIA"

El diputado Carlos Del Frade calificó a la actividad que se desarrolló en nuestra ciudad, como el hecho político de la provincia, el estar debatiendo sobre agrotóxicos en Rafaela y frente a la Municipalidad, y dijo que “en su momento este era el único lugar en el que nos recibían para hablar de agrotóxicos”. “Quiero contarles algunas hipocresías, 10 centavos de cada 100 pesos destina el gobierno de la provincia de Santa Fe a cuidar el medio ambiente, ese es el tamaño exacto que tiene el gobierno de la provincia para cuidar el medio ambiente. Nada. Gana el veneno por goleada, gana la enfermedad por goleada, gana lo que dice Rubén por goleada, el interés económico por sobre la salud de nuestro pueblo. El Ministerio de la Producción es el que gobierna la cuestión de lo que significan las fumigaciones, esto pasaba con el gobierno del Frente Progresista y pasa también hoy, los principales ingresos que tiene el Ministerio de la Producción son las multas por fumigación. La salud y el medio ambiente están subordinados a los intereses de quienes manejan la producción. El falso Dios dinero impone las condiciones sobre la vida y la naturaleza”, indicó el legislador.



"ESTA LUCHA NO ES NUEVA"

La diputada Agustina Donnet a su turno expresó su agradecimiento por la invitación y señaló que “lo que hoy se presenta como un marketing político que es la cuestión ecológica, sabemos que no es nueva, sino que viene de una lucha de muchísimo tiempo. Una lucha que no solamente tiene que ver con entender y reconocer que la defensa de nuestros territorios, la defensa de nuestros recursos naturales, sino con la necesidad de cuestionar en un marco amplio lo que tiene que ver con lo productivo, con la vida, con preservar el futuro de nuestras generaciones” .