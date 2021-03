Celebrar las diferencias Locales 22 de marzo de 2021 Redacción Por Ayer, 21 de marzo, fue el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha definida por la Asamblea General de las Naciones a partir de 2012. Con esta celebración, se busca aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

La coordinadora del área de discapacidad del municipio, Miriam Beltramo, reflexionó: “Al conmemorarse hoy el día de las personas con síndrome de Down, quienes trabajamos con la población y con las personas con discapacidad celebramos las diferencias y todo aquello que aportan, el aporte a la diversidad, a la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos”.

“Solamente teniendo en cuenta la gran diversidad que hay en el mundo, vamos a poder hacer una comunidad más equitativa y con más oportunidades o con las mismas oportunidades para todas las personas. La riqueza de la diversidad no tiene que ver con una condición, sino que tiene que ver con la ética humana de considerar que todos aportamos para hacer una sociedad más justa, con lo cual, acompañamos y nos sentimos muy cerca de todo aquello que significa lo distinto, lo diferente, lo diverso, porque hace a la comunidad y a la sociedad más rica. Aporta, suma y esto es lo que entendemos quienes trabajamos con las personas con discapacidades. La verdad es que creemos que ellas deben ser las protagonistas y no nosotros”, expresó Beltramo.

Es importante comprender, que el síndrome de Down debe entenderse como una condición genética, en ningún caso como una enfermedad que repercuta en el individuo en todas las acciones y actividades de su día a día. Se recuerda el 21 de marzo, porque justamente se produce una trisomía en el cromosoma 21.

Centro Especial La Huella: El respeto ante todo

La directora del Centro de Día La Huella, Rossana Pellegrini, manifestó que “desde El Centro Especial La Huella, todos los años visibilizamos esta fecha con acciones concretas en la comunidad casi siempre terminamos en la Plaza 25 de mayo con eventos de distintas características que llevan como protagonistas a las y los jóvenes y adultos que asisten al Centro de Día y tienen Síndrome de Down. El año pasado y este año atravesados por la pandemia nuestras intervenciones son virtuales así que los invitamos a ver nuestras redes sociales La Huella Rafaela el video de este año”.

“La Institución promueve una convivencia donde los derechos y las condiciones de vida sean respetados integralmente así como también aceptar las diferencias. La pandemia nos dejó a todos en las mismas condiciones de vulnerabilidad, incertidumbre, miedos, la distancia social hizo que los modos de vincularnos tomaran otro rumbo. Se trabajó mucho sobre poder sostener los lazos sociales a nivel virtual. Pudimos sostener todos los talleres online con el inmenso apoyo de las familias, que nos crearon el espacio para entrar diariamente de un modo remoto a sus vidas”, sostuvo.

La directora de la institución, hizo hincapié en el esfuerzo que se hizo para mantener los lazos sociales, para poder trabajar la angustia, la incertidumbre y los miedos, no solamente en los concurrentes sino también en toda su familia. Nosotros desde La Huella no ponemos el acento en el diagnóstico sino en el sujeto y lo que hacemos es acompañar un estilo de vida, un proyecto de vida que tenga la mayor autonomía posible de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Eso también es el respeto por las diferencias”.

Finalmente, Pellegrini contó que el trabajo está abocado a “lograr que la persona pueda desarrollar al máximo sus potencialidades, porque en la medida en que tenga mayor autonomía va a poder tener también mayor poder en la toma de decisiones, de elección, poder trabajar en el caso de aquellas personas que si lo pueden hacer. Lo que promovemos es eso, la autonomía, la Independencia, el respeto por sus derechos, poder respetar sus deseos y ayudarlos a construir un proyecto de vida disfrutable, saludable y feliz”.