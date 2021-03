Merkel reconoció que compraría la Sputnik V Internacionales 22 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ANGELA MERKEL. Sostuvo que Alemania podría comprar la vacuna Sputnik V.

BERLIN, Alemania, 22 (DPA). - "Alemania está dispuesta a adquirir la vacuna rusa Sputnik V si es autorizada por las autoridades sanitarias europeas", declaró la canciller Angela Merkel, quien reconoció además que está dispuesta a recibir personalmente una dosis del fármaco de AstraZeneca.

"Sí, yo me haría vacunar con la vacuna AstraZeneca", aseguró durante una rueda de prensa. "Me gustaría esperar a mi turno, pero lo haría absolutamente", añadió.

"En cuanto a la vacuna rusa, llevo tiempo diciendo que deberíamos utilizar cualquier vacuna aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos", declaró.

Y aunque indicó que le gustaría ver un pedido conjunto de la Unión Europea del fármaco ruso, "si esa decisión no se produce, entonces Alemania irá por su lado para comprarla", advirtió.

Durante una transmisión de la cadena de televisión pública ARD, la canciller de Alemania dijo al respecto que lo habló con el presidente ruso Vladimir Putin y que vio "buenos datos" sobre las dosis de Sputnik V.

"Sólo cuando hayamos podido hacer una oferta a mucha gente, y teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria, será posible hacer una distinción y establecer que quien no está vacunado no puede hacer ciertas cosas", agregó la canciller, que también aclaró que "los valores en Alemania están bajando y eso depende del compromiso que los ciudadanos vienen poniendo para que así sea".

“Desde hace tiempo no estábamos en este punto, pero todavía no tenemos el control de la situación. Tenemos que trabajar en eso y cada día cuenta", señaló Merkel.

Por otro lado, dijo que a partir de este lunes tendrán que volverse a introducir al menos parte de las restricciones que se habían levantado en cumplimiento de un proceso escalonado de apertura de la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Eso implicará probablemente que se cierren los comercios no esenciales -que se habían reabierto con restricciones- y que se vuelva a aplicar la regla que hasta el pasado 3 de marzo prohibía encuentros con más de una persona que viviera en otro domicilio.