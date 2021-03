Carlotto y los desaparecidos Nacionales 22 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que la pandemia del coronavirus "no frenó ni frenará la lucha por la memoria, verdad y justicia" y pidió trabajar para "evitar que se olvide" lo que ocurrió con la dictadura cívico militar.

"La pandemia no frenó ni frenará la lucha por la memoria, verdad y justicia porque tenemos que encontrar más de 300 nietos y porque no queremos que se repita acá ni en el mundo", remarcó.

En cuanto al acto de este año, subrayó que la recordación se va a hacer "de manera virtual porque lógicamente pedimos que nadie salga de casa", en tanto que se realizará la "plantación de 30.000 árboles" para recordar a los detenidos-desaparecidos.

Carlotto sostuvo: "Seguiremos luchando para evitar que se olvide. Aprendimos a que cada necesidad de un derecho humano, que también es la salud, la casa, la educación, el trabajo, todo se manifiesta. Lo único que uno dice es que hay que hacerlo en paz, sin violencia. Estamos siempre luchando. Nada nos frena porque tenemos que encontrar más de 300 nietos y porque no queremos que se repita acá ni en el mundo".