La grave acusación del presidente Jaime Cibils Nacionales 22 de marzo de 2021 Redacción Por DEUDA DEL CORREO ARGENTINO

FOTO NA CIBILS. "Es una persecución contra Macri".

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Jaime Cibils, el presidente del Correo Argentino, aseguró que es "absolutamente mentira" la existencia de una deuda de 70.000 millones de pesos de parte de la empresa al Estado argentino y remarcó que todo se trata de "una persecución política contra la familia de Mauricio Macri".

En tanto, Cibils aseguró que el Estado les robó la empresa: "Nos robaron los activos, nos quitaron todo y nos dejaron los pasivos".

"Es absolutamente mentira que se deban 70.000 millones de pesos. Esos son cálculos disparatados de la fiscal Boquín. La verdad de la milanesa es que la deuda es de 296 millones", aseguró.

La causa judicial por la deuda que el Correo Argentino tiene con el Estado se inició en el año 2001, cuando la empresa entró en convocatoria de acreedores. La fiscal del fuero comercial Gabriela Boquin rechazó la propuesta de acuerdo del Correo Argentino afirmando que la misma debe 70.000 millones de pesos al Estado.

Respecto si hubo un vaciamiento al Correo Argentino, el empresario consideró: "El vaciamiento lo ha hecho el Estado Nacional. El primero en 2003 cuando le quita la concesión al Correo Argentino. El Estado Nacional jamás cumplió con las obligaciones contraídas del contrato".

Asimismo, en referencia a las presiones políticas y judiciales para que avance la causa contra la empresa subrayó: "La verdad de la milanesa es que la fiscal Boquín, agarró la calculadora, se apartó de principios jurídicos y arribó a ese número fantasioso".

"No es un juicio entre el Correo Argentino y el Estado, es un concurso preventivo. Esto es una persecución política contra la familia de Mauricio Macri", señaló.

Por último, explicó que "Correo Argentino es una sociedad del Grupo Socma, cuyos accionistas son miembros de la familia, pero no el ex presidente Mauricio Macri, que vendió sus acciones en el año 2009".

"El, cuando se acerca a Boca y a la política, deja de tener todo tipo de relación con la familia. Hoy sus hijos también se desprendieron de esas acciones", finalizó Cibils.

En el pasado mes de febrero, el Grupo Socma se presentó ante la Justicia para denunciar a la fiscal Gabriela Boquín por el caso del Correo Argentino.

En el escrito plantearon que utilizó una "doble vara" cuando analizó esa causa y la quiebra de Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López, dueño de C5N.

El escrito le pide a la Justicia que solicite todos los expedientes en los que trabajó Boquín en la causa del Correo Argentino para compararlos con los correspondientes a Oil Combustibles.