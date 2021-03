"Jujuy no va a tomar medidas restrictivas" Nacionales 22 de marzo de 2021 Redacción Por LO DIJO EL GOBERNADOR MORALES

FOTO ARCHIVO MORALES. Mantendrá las escuelas abiertas.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El gobernador jujeño, Gerardo Morales, advirtió que la provincia no va a "tomar medidas restrictivas" aunque estén "en pico" de casos de coronavirus y aclaró que "nunca ha habido un vacunatorio VIP" en su distrito.

"Nosotros, aunque estemos en pico, no vamos a tomar medidas restrictivas en cuanto a cierres. La consigna es cuidar la salud y la economía", resaltó Morales.

El gobernador precisó que Jujuy está "con una situación bastante ordenada" respecto de casos de Covid-19.

Además, el mandatario provincial aclaró que van a "mantener las escuelas abiertas", y amplió: "Hemos empezado las clases el 17 de febrero en la primaria, y el 22 de febrero en la secundaria. La presencialidad y la salud mental de los niños nos parece una meta importante a seguir".

"Hubo un pico en carnaval, que llegó a 108 casos, y después hemos bajado a un promedio de 50 casos diarios. Estimamos que vamos a bajar un poco más, pero el pico va a llegar al país y nos va a llegar a nosotros", subrayó.

En ese marco, el dirigente radical dijo compartir "la preocupación del presidente" Alberto Fernández respecto del incremento de casos de coronavirus.

Durante la entrevista, Morales ponderó la gestión del Ejecutivo nacional ante la pandemia, y agregó: "No me puedo quejar en cuanto a todo el tema del manejo de la pandemia en la gestión (del ex ministro de Salud de la Nación) Ginés (González García) y ahora en la gestión de la nueva ministra (Carla Vizzotti)".

Por último, aclaró que "nunca ha habido un vacunatorio VIP en Jujuy", y enfatizó: "Al que le toca, le toca. Nosotros colgamos la lista de vacunación de inmediato. El sistema nuestro es todo público y evitamos que anoten a gente de más en las clínicas".