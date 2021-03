Se apunta a desalentar nuevos viajes al exterior Nacionales 22 de marzo de 2021 Redacción Por Dentro de las nuevas restricciones que analiza el Ejecutivo para desalentar los viajes al exterior, se incluyen el deber de cada pasajero de "pagarse su test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio".

FOTO NA MIGRACIONES. Viajeros regresan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Gobierno nacional prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con nuevas medidas para "desalentar los viajes al exterior", con el propósito de "reducir al máximo" la posibilidad de una temprana segunda ola de coronavirus en la Argentina.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que afirmaron que el presidente Alberto Fernández firmará "en las próximas horas" un DNU que implicaría "mayores controles" en los pasos fronterizos informales, "reducir al mínimo" los vuelos al exterior y realizar un "minucioso seguimiento de los argentinos que regresan al país".

"Todo está en evaluación, por eso todavía no salió el decreto. Se está analizando todo", resaltaron a Noticias Argentinas fuentes de la Casa Rosada.

Ante la "preocupación por la circulación de las nuevas cepas" del Covid-19 en el exterior, en el Gobierno buscan reducir la salida de argentinos y residentes hacia países con nuevas olas.

En ese marco, las fuentes consultadas negaron que el Ejecutivo esté analizando un cierre total de fronteras y especificaron: "Por hora sería disminuir la frecuencia de vuelos".

De esta manera, el Gobierno buscará "reducir al mínimo" los vuelos a Brasil, Chile, Paraguay y otros países del mundo con nuevas olas y cepas de Covid-19.

Dentro de las nuevas restricciones que analiza el Ejecutivo para desalentar los viajes al exterior, se incluyen el deber de cada pasajero de "pagarse su test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio".

Fuentes de Casa Rosada reconocieron a Noticias Argentinas que en el Ejecutivo nacional hay "preocupación por los argentinos que, aún ante el contexto regional de aumentos de casos y la aparición de nuevas cepas, todavía analizan viajar al exterior".

Además, precisaron que "desde diciembre están cerradas las fronteras, ya que se habían suspendido autorizaciones que se hubieran otorgado para ingresos y egresos a través de los pasos fronterizos habilitados, salvo para residentes y ciudadanos argentinos".

En esa línea, recordaron que "no está permitido el ingreso de extranjeros, las fronteras terrestres están actualmente cerradas y hay solicitud de PCR de hasta 72 horas previo al embarque".

Actualmente, cada pasajero debe firmar una declaración jurada a la salida del país, con la obligación de cumplir con 10 días de cuarentena al arribo a la Argentina, desde el test de PCR.

Las nuevas medidas se darían a conocer luego de que el Gobierno extendió el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el próximo 9 de abril.

Días atrás, la ministra Carla Vizzotti, reconoció que se está "empezando a ver en todas las jurisdicciones una tendencia al aumento de casos" de Covid-19 y no descartó diferir la segunda dosis de la vacunas para que una mayor cantidad de personas reciban la primera.

Ante el consenso entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales de que la llegada de la segunda ola de contagios será un hecho, la funcionaria subrayó que el objetivo de esta etapa es "minimizar el riesgo de mortalidad, vacunando a la personas de más de 60 años".

Vizzotti se expresó así en una conferencia de prensa en la Casa Rosada luego de una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), de la que participaron los ministros de la cartera sanitaria de las 24 jurisdicciones del país.