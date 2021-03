Werner en TC Pick Up Deportes 21 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Mariano Werner (Toyota Hilux) hizo la pole en TC Pick Up en la primera fecha de la temporada 2021.

El tiempo del entrerriano fue de 1m41s842 en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, relegando al actual campeón Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y Andrés Jakos (Toyota Hilux).

Comparten la programación el TC Mouras y el TCP Mouras, que ayer también realizaron sus clasificaciones, con estos resultados:

TC Pick Up: 1° Mariano Werner (Toyota), en 1m41s842; 2° Juan Pablo Gianini (Ford) a 302 milésimas; 3° Andrés Jakos (Toyota) a 1s041; 4° Christian Ledesma (Toyota) a 1s700; 5° Diego Ciantini (Fiat) a 1s770; 6° Matías Rodríguez (Toyota) a 1s871; 7° Pedro Boero (Toyota) a 2s074; 8° Nicolás Trosset (Toyota) a 2s936; 9° Facundo Chapur (Nissan) a 3s478 y 10° Gastón Mazzacane (Volkswagen) a 3s770.

TC Mouras: 1° Juan Pablo Pilo (Chevrolet), en 1m42s982; 2° Lucas Vicino (Chevrolet) a 481 milésimas y 3° Lucas Valle (Dodge) a 594.

TCP Mouras: 1° Lautaro Piñeiro (Ford), en 1m47s079; 2° Gerónimo Gonnet (Torino) a 406 milésimas y 3° Jeremías Scialchi (Chevrolet) a 1s081.

Cronograma: hoy a las 12:25 final TCP Mouras (14 vueltas ó 30 minutos); a las 13:05 final TC Mouras (16 vueltas ó 30 minutos) y a las 13:50 final TC Pick Up (15 vueltas ó 30 minutos).