¿Hay preocupación luego de los tests en Mercedes? Deportes 21 de marzo de 2021 Redacción Por PRIMER BALANCE DEL EQUIPO CAMPEON

PRENSA MERCEDES COMPAÑEROS. Lewis Hamilton y Valteri Bottas en los tests de Bahrein.

El rendimiento del flamante W12 no dejó conforme a la escuadra campeona, donde sostienen que los inconvenientes son reales.

Mercedes dominó los últimos años de la Fórmula 1, pero el inicio del 2021 no fue como esperaban.

El funcionamiento del nuevo W12 en los test de Bahrein dejó preocupación y sostienen que lo visto allí fue real. El director de ingeniería de pista, Andrew Shovlin, reconoció dificultades y cómo trabajan para resolverlas antes de la primera carrera, el domingo 28 de marzo.

"El viento lo hizo complicado. Cuando viene por detrás se pierde mucha carga aerodinámica porque efectivamente se reduce la velocidad del mismo aire. En algunas curvas donde el viento estaba detrás, el coche era propenso a realizar eso. También los neumáticos son fáciles de sobrecalentar en ese circuito y si empiezas a patinar tiendes a perder agarre y empeora. Entonces, sí tuvimos algunos problemas", describió sobre las varias salidas de pista y el trompo efectuado en plena recta por Lewis Hamilton.

"Lo más importante es que pudimos ver que algunos de nuestros competidores no estaban peleando con el auto de la misma manera que nosotros, por lo que debemos centrarnos en comprender por qué la parte trasera era débil y cómo podemos hacerla más estable y previsible", detalló Shovlin.



EN BUEN NIVEL

Charles Leclerc, quien giró en Bahrein con la nueva Ferrari SF21, se mostró muy conforme con el rendimiento del flamante modelo de la fábrica de Maranello.

"Las impresiones fueron buenas. Cumplimos todo el programa y hay algunas señales prometedoras, aunque no lo podemos saber, con seguridad, hasta la primera clasificación", dijo el piloto monegasco.

"Los primeros datos que pudimos ver se corresponden con los que teníamos en Maranello antes del test, de modo que eso es positivo. Es muy complicado dar mis sensaciones sobre el coche luego de los tests, pero entiendo que el equipo dio un salto de calidad", agregó Leclerc.

Acerca de su relación con Carlos Sainz, destacó: "Carlos es un gran tipo. Nunca he pasado tanto tiempo con un compañero de equipo antes de que empezara la temporada, así que nos llevamos muy bien y estamos trabajando en armonía. Tiene mucho talento y es interesante ver los datos de cuando él se sube a su coche para compararlos".