Dovizioso probará una Aprilia Deportes 21 de marzo de 2021 Redacción Por

El sueño de Aprilia está más cerca. Andrea Dovizioso aceptó el primer reto: probar la RS-GP..

El piloto de Forlí se subirá a la máquina italiana del 12 al 14 de abril en el circuito de Jerez junto al resto del equipo de pruebas de la marca de Noale, de acuerdo al comunicado oficial de Aprilia.

"Me complace el interés de Aprilia y cuando hablamos de la posibilidad de hacer esta prueba acepté con mucho gusto la invitación, para poder volver a pilotar una MotoGP y mantenerme entrenado y dar mi opinión a los técnicos. Quiero agradecer esta oportunidad", indicó el subcampeón de la clase reina en las temporada 2017, 2018 y 2019.

Desde la firma, no ocultan sus deseos de fichar a 'Dovi'. "Es un placer invitar a Andrea, los días de Jerez serán simplemente una oportunidad para conocernos mejor, incluso en la pista. No será un ensayo de compromiso, sino una buena oportunidad para rodar juntos sin ninguna obligación de poder hacerlo en el futuro. Todos sabemos el valor que tiene Andrea y su contribución va a ser importante, incluso aunque sea solo en un test", aseguró Massimo Rivola, responsable del proyecto.

Dovizioso decidió tomarse un año sabático en este 2021 después de no renovar con Ducati y acabar teniendo numerosas discrepancias con Gigi Dall'Igna, el director del departamento de carreras de la fábrica de Borgo Panigale.