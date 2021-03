Japón anunció que no permitirá el ingreso de público extranjero mientras se disputen los Juegos Olímpicos

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Tres semanas después de que el rumor surgió en medios locales, las autoridades del Gobierno de Japón le confirmaron ayer al Comité Olímpico Internacional (COI) que los espectadores extranjeros no podrán ingresar al país para disfrutar de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Hoy las cinco partes, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Organizador de Tokio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Tokio 2020), el Gobierno Metropolitano de Tokio (GMT) y el Gobierno de Japón, han realizado una reunión virtual. Durante la misma, el COI y el IPC han sido informados, como se describe a continuación, sobre la decisión de las partes japonesas de no permitir la entrada a Japón de espectadores extranjeros para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, debido a la prevaleciente pandemia de la Covid-19. Se reembolsarán las entradas adquiridas al Comité Organizador de Tokio 2020 para los Juegos Olímpicos o Paralímpicos por residentes de fuera de Japón", se informó en un comunicado oficial.

La decisión antecede al inicio del relevo de la llama olímpica, una de las icónicas actividades que siempre enmarcan los JJOO, que está previsto para el próximo 25 de marzo.

En ese evento, ya se había decidido no tener espectadores, aunque un número limitado de público será autorizado para asistir a ciertas partes del recorrido, ya que los organizadores desean evitar aglomeraciones.

La presencia en algunos puntos será posible solo haciendo una reserva y las informaciones sobre los que lleven la llama serán solo comunicadas a última hora para evitar un público agrupado.

Para los JJOO, que se reprogramaron por la pandemia y serán del 23 de julio al 8 de agosto próximo, ya se habían vendido unas 900.000 entradas fuera de Japón.

"En muchos sentidos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán completamente distintos a cualquier edición anterior. Sin embargo, la esencia permanecerá intacta, con los atletas dando lo mejor de ellos e inspirando al mundo con sus extraordinarias actuaciones. En estos momentos, estamos trabajando en planes específicos para compartir, de manera remota, el apoyo de todo el mundo y para unir a las personas de una manera apropiada a nuestros tiempos. Incluso, si ya no puede viajar a Japón este verano, esperamos que siga apoyando a los Juegos de Tokio 2020", afirmó la presidenta de la organización, Hashimoto Seiko.

Alrededor de un 77 por ciento de los japoneses se oponía a la presencia de público procedente del extranjero en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la crisis sanitaria actual, de acuerdo con un sondeo realizado por el diario local "Yomiuri Shimbun", que fue revelado hace algunas semanas.

"Actualmente, la situación de la Covid-19 en Japón y en muchos otros países alrededor del mundo es todavía complicada y han emergido nuevas cepas, mientras los viajes internacionales permanecen altamente restringidos a nivel mundial. Por lo tanto, basados en la situación actual de la pandemia, es muy poco probable que la entrada a Japón de personas del extranjero se pueda garantizar", informó el COI en su comunicado de prensa.

"Con el objetivo de ofrecer claridad a aquellos que cuenten con su entrada y que vivan en el extranjero, y para permitirles ajustar, en este punto, sus planes de viaje, las partes del lado japonés han llegado a la conclusión de que no podrán entrar a Japón en el momento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Esta conclusión contribuirá a asegurar una competencia segura y protegida para todos los participantes y para el público japonés", concluyó.