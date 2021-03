Vuelve a rodar la pelota en los barrios de la ciudad y la región Deportes 21 de marzo de 2021 Redacción Por Con la disputa de ocho encuentros se pone en marcha el torneo Apertura de la Primera A. Habrá acción en Rafaela, Sunchales, San Vicente, María Juana y Clucellas.

FOTO ARCHIVO VUELVE EL FÚTBOL. Este domingo se jugará la primera fecha del Apertura tras el parate de un año por la pandemia.

La pandemia también postergó la actividad de la Liga Rafaelina de Fútbol. Pero ya parece convertirse en ‘cosa del pasado’. Este domingo vuelve el fútbol de los barrios con la primera fecha del torneo Apertura de Primera A. Se jugarán, siempre y cuando el tiempo así lo permita, ocho partidos.

En Rafaela habrá acción en el estadio Germán Soltermam, en el Agustín Giuliani y en barrio Los Nogales y el predio del Autódromo. En la zona, el Plácido Tita de Sunchales, en San Vicente, María Juana y Clucellas.



Con respecto al ingreso del público, los días de partido no se venderán entradas ya que solo se permitirá la presencia de 100 espectadores por encuentro. Es por ello, y respetando todos los protocolos establecidos, que cada club vendió sus tickets en la semana.



Para esta temporada 2021 se decidió que el reglamento sea el mismo que se había pautado para el 2020 que no pudo ver acción, sólo se jugó una fecha, por la llegada del coronavirus a las vidas de todos. Se jugará un Apertura y un Clausura sin descensos pero seguirá contando el promedio.



Los encuentros darán inicio a las 16hs, con los partidos de Reserva a las 14.30hs. El único que comenzará una hora más tarde es el que jugarán Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, que iniciará 17hs Primera y 15.30hs Reserva.



A continuación todos los encuentros y los respectivos árbitros:



Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente (Árbitro: Sergio Romero. Asistentes: N. Luque y J. Roldán); 9 de Julio vs Unión de Sunchales (Árbitro: Rodrigo Pérez. Asistentes: Fern. Rodríguez y J. Raballe); Ferrocarril del Estado vs Deportivo Tacural (Árbitro: Claudio González. Asistentes: Fab. Rodríguez y C. Cazzaniga); Talleres de María Juana vs Peñarol (Árbitro: Ariel Gorlino. Asistentes: D. Gutiérrez y L. Singer), en cancha de Atlético de María Juana; Argentino Quilmes vs Deportivo Aldao (Árbitro: Guillermo Vacarone. Asistentes: A. Isasa y G. Moreno); Deportivo Libertad vs Ben Hur (Árbitro: Ángelo Trucco. Asistentes: M. Retamoso y L. Codo); Bochófilo Bochazo vs Deportivo Ramona (Árbitro: Gonzalo Hidalgo. Asistentes: G. García y H. Rodríguez); Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte (Árbitro: Darío Suárez. Asistentes: G. Vigistain y J. Schwant).