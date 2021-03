Boca recibe a Talleres Deportes 21 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego del empate en el Superclásico ante River, Boca volverá hoy a ser local por la Copa de la Liga Profesional, cuando reciba a Talleres de Córdoba por la sexta fecha de la zona B.

El partido se disputará a partir de las 21:00 en el estadio "Alberto J. Armando", con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de Fox Sports Premium. Fue una semana de tranquilidad para Miguel Angel Russo, conforme con el rendimiento del "Xeneize" ante River, pero sabiendo que el empate no le alcanzó para meterse aún en zona de clasificación a cuartos de final. La gran incógnita que arrastra Boca es la presencia del capitán Carlos Tevez, que jugó infiltrado el Superclásico por un esguince de tobillo, que aún no le permite estar al ciento por ciento y ni siquiera entrenar.

Pero es tanta la gravitación que tiene Tevez en el equipo, en lo deportivo y lo extradeportivo, que Russo lo esperará hasta último momento para saber si puede utilizarlo en este encuentro, clave para no perder pisada a los principales puestos.



Boca - Talleres



Estadio: La Bombonera. Árbitro: Fernando Rapallini. Hora: 21:00. TV: Fox Sports Premium.



Boca: Esteban Andrada; Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Gonzalo Maroni, Frank Fabra; Sebastián Villa y Carlos Tévez o Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.

Talleres: Marcos Díaz o Guido Herrera; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié, Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Federico Navarro, Franco Fragapane, Joel Soñora; Diego Valoyes y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.