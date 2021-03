Francia le ganó un partidazo a Gales Deportes 21 de marzo de 2021 Redacción Por RUGBY

Francia logró la épica y se impuso de forma agónica ante Gales por 32-30 en la quinta jornada del torneo Seis Naciones para dejar abierta la definición del torneo a la espera de disputar su partido aplazado ante Escocia previsto para el próximo viernes, en el Stade de France de Saint-Denis (París).

La voracidad del combinado francés impidió que los dragones asaltaran el emblemático Stade de France para conquistar el título en el prestigioso torneo del Seis Naciones.

París fue testigo de un apasionante duelo entre dos colosos del rugby mundial. El encuentro no defraudó y arrancó con un ritmo frenético. El centro del campo desapareció, los ataques fueron protagonistas y en menos de 20 minutos se rubricaron 4 ensayos, dos para cada equipo.

En la segunda parte, Gales se adelantó con un ensayo de Josh Adams y exhibió una gran solidez defensiva que logró contener las acometidas francesas durante 30 minutos. Paul Willemse fue expulsado del campo por una acción antideportiva y Gales comenzó a festejar, todo apuntaba a que alzarían su sexto Seis Naciones, sin embargo, terminaron pagando caro sus indisciplinas.

Todas las miradas estarán puestas el próximo viernes en Saint-Denis, lugar en el que se decidirá el nuevo ganador del Seis Naciones. Para levantar el trofeo, el XV del Gallo necesita ganar a su rival, Escocia, con bonus ofensivo, si no lo consiguen, el título volará hacia tierras galesas.

En los otros dos juegos del día de ayer se dieron los siguientes finales: Escocia 52 vs Italia 10, Irlanda 32 vs Inglaterra 18.



AMISTOSO SUSPENDIDO



El encuentro amistoso que tenía programado CRAR para la tarde de ayer ante Paraná Rowing fue suspendido debido a las inclemencias del tiempo. Lo mismo ocurrió con el programa de Juveniles, que se iban a medir ante sus pares de Santa Fe Rugby Club.

De esta forma el elenco conducido por Enrique López Durando llegará al debut en el torneo Apertura de la Unión Santafesina de Rugby con los minutos jugados el pasado fin de semana en Cabaña Leiva, cuando se midió con La Salle y Santa Fe RC en un triangular.

Por el oficial de la USR el ‘Verde’ estará debutando el próximo sábado 27 en Rafaela recibiendo a Querandí, por la zona 1. Luego, en la segunda y tercera será visitante de Universitario y Santa Fe RC, respectivamente.



DEBUTAN JAGUARES XV



La franquicia argentina Jaguares XV debuta este domingo en la Superliga Americana de rugby enfrentando a Cafeteros Pro de Colombia, partido que se jugará desde las 20 (hora argentina TV ESPN) en el estadio La Pintana de Santiago de Chile.

El partido corresponde a la segunda fecha del torneo, ya que el equipo argentino no pudo jugar el martes pasado en la jornada inaugural por los casos de Covid-19 en el plantel de su rival, Cobras Brasil XV.

También el equipo brasileño debutará este domingo enfrentando a Peñarol de Uruguay, a las 13, y luego lo harán Olimpia de Paraguay – Selknam de Chile, a las 16.30.