Molotov contra una casa: adentro había chicos

Una joven mujer identificada como «Celeste», vecina de barrio Barranquitas, se comunicó en la mañana del viernes con la producción del programa televisivo Somos Rafaela, a fin de pedir ayuda ante los padecimientos que está viviendo.

La joven mujer relató en primera persona lo que estaba viviendo, diciendo que: "Les quería contar que el martes [último] a las once y media de la noche nos entraron a prendernos fuego a la casa. Nos tiraron con una bomba molotov y se nos prendió fuego la cocina”, describió.

Prosiguió diciendo crudamente que, “teníamos los chicos en la pieza e hicimos como pudimos para sacarlos. No tenemos respuestas de la policía y no dormimos tranquilos porque estamos pensando en que nos vuelvan a hacer lo mismo [en cualquier momento]. Gracias a Dios estamos bien pero el que lo hizo no pensó en las criaturas ni nada”, expresó la mujer en un relato propio de quien vive la peor pesadilla.

La joven mujer, quien además junto a su familia vive en condiciones muy precarias, finalizó pidiendo públicamente que: “al que quiera nos puede ayudar con frazadas, o ropa para chico y nena, algo de mercadería [comestible] les pedimos porque se nos perdieron muchas cosas. Les dejo mi número de teléfono para todo aquel que pueda ayudarnos, se comunique conmigo. Solo tengo para recibir llamadas y mensajes comunes. Este es mi número para el que pueda ayudarnos: 3492 516795”, finalizó.



HALLAZGO DE

MOTOCICLETA

Una motocicleta robada fue hallada el jueves último en la ciudad de Sunchales.

El rodado en cuestión es una Zanella Hot 90, que se encontraba en aparente estado de abandono en intersección de Av. Sarmiento y calle República Argentina.

La Policía efectuó el secuestro de la misma siendo trasladada a sede policial en averiguación de su real procedencia. Posteriormente, se constató que el motovehículo fue sustraído días atrás en perjuicio de una mujer.

Actuaciones a cargo de la Comisaría N° 3 de Sunchales.