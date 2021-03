Cambian los hábitos a la hora de ahorrar

Según datos extraídos por Front, la plataforma digital que ayuda a las personas a invertir sobre la base de objetivos de ahorro, la pandemia generada por el Covid-19 ha modificado los hábitos de comportamiento financiero de los argentinos, que se han vuelto más propensos a vincular sus objetivos de ahorro hacia un “Fondo de emergencia” antes que a mudarse o cambiar el auto.

La información surge de un relevamiento que Front realizó sobre la base de más de 40.000 objetivos de ahorro creados por sus más de 50.000 usuarios y comparando las diferencias entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2020.

A modo de ejemplo, los objetivos de ahorro creados bajo el concepto “Fondo de emergencia” se triplicaron durante el último año, pasando de constituir solamente 5% en marzo de 2020 a 16% del total en mismo mes de 2021. Se podría decir entonces que la crisis hizo que los argentinos se vuelvan más cautelosos, es decir, valoren más la seguridad de tener un colchón ante cualquier emergencia.

“Desde que comenzó el aislamiento obligatorio y los sucesivos temblores económicos hemos visto crecer fuertemente al objetivo de ahorro ‘Fondo de emergencia’, lo que demuestra que el ahorrista se ha vuelto más conservador y con miedo a perder su trabajo lo cual lo lleva a guardar su dinero con el fin de tener un lugar al cual acudir en caso de necesitarlo”, comentó Alan Mac Carthy, CEO de Front.

Otro dato que se encuentra en línea con esta información es la brusca caída de los objetivos que los usuarios constituían bajo la consigna “Vacaciones”. Mientras que en marzo del año pasado fueron la primera motivación para el ahorrista argentino con un 26% del total de todos los objetivos, hoy ese porcentaje se redujo al 14 %, es decir, prácticamente la mitad. La buena noticia es que, aún con la pandemia atravesando todo el espectro de la realidad, los argentinos no resignan su necesidad de ahorrar para salir de vacaciones ya que este ítem se posiciona como el segundo más popular.



TOP 5 OBJETIVOS DE AHORRO

Las inversiones más requeridas por los ahorristas de Front están orientadas a alcanzar los siguientes objetivos.

• Fondo de emergencia

• Vacaciones

• Cambiar el auto

• Mudarme

• Negocio propio



Entre los datos salientes extraídos de Front se puede mencionar que la crisis ha traído también la necesidad de activar el gen emprendedor argentino. Por ello, el objetivo “Negocio propio” se ha duplicado el último año.

A la vez, respecto a las diferencias sobre cómo ahorran las mujeres en comparación con los hombres, se pueden destacar que el género femenino ahorra más para mudarse (53 vs. 47%). A la vez las mujeres son “más emprendedoras” ya que ahorran más que los hombres para poder montar un negocio propio (59 vs 41%).

Los hombres, por su parte, están mucho más interesados que las mujeres en actualizar su vehículo; 8 de cada 10 de las personas que crearon un objetivo bajo el rótulo “cambiar el auto” son sujetos de género masculino.

El usuario que ingresa el objetivo puede optar por elegir alguno preestablecido como “Fondo de emergencia” “Libertad financiera” o “Irme de vacaciones” o crear uno propio.

Así, el estudio muestra algunos objetivos curiosos creados por usuarios entre los que se encuentran la búsqueda de financiamiento del viaje por Asia de un escritor, “Plata para comprar el bondi” o “Ahorros para ir al mundial de Qatar”, pagar un tratamiento médico de un hijo con hipoacusia o viajar al Sudamericano patín artístico.