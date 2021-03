Rulos Suplemento Economía 21 de marzo de 2021 Por Guillermo Briggiler El Gobierno logró calmar, temporalmente, la plaza financiera con el sistema de rulos. ¿Y la inflación?

En finanzas, como en economía, no hay magia pero hay algunos trucos que se pueden hacer. En octubre del año pasado, el dólar blue y los otros dólares alternativos al oficial se acercaron a los $200, se encendieron todas las alarmas y en consecuencia se tomaron nuevas medidas que bajaron la cotización. Hoy los precios de los distintos dólares están por debajo de $150, a excepción del dólar ahorro y tarjeta, es decir el llamado dólar solidario que cotiza llamativamente en $158.

Por un lado se redujo la emisión monetaria, pero se mantuvieron las tasas de interés y no se generó iliquidez en los mercados. Pero la clave para bajar las cotizaciones se encuentra en el mecanismo utilizado por el BCRA bajo instrucciones del Ministerio de Economía.

Dado que los argentinos no pueden comprar dólares directamente en una casa de cambio por el cepo establecido, para conseguir la preciada divisa en blanco deben comprar un bono nominado en dólares, el que se paga con pesos y luego se vende, percibiendo dólares por la transacción. Caso contrario deben ir al mercado informal y comprar blue.

Para que estos mercados, blue y de bonos, bajen la presión que tenían con el exceso de demanda, la solución teórica nos dice que debe aparecer nueva oferta. Hoy la demanda de dólares alternativos al cepo no se calmó pero ahora está abastecida y por eso cae el precio.

Para abastecer ambos mercados, el BCRA, con las divisas que recibe de las exportaciones, en lugar de guardarlas en sus reservas, compra bonos y los ofrece a los demandantes de dólares en el mercado de capitales. Siendo esto un excelente negocio, ya que les paga a los exportadores a valor oficial, aproximadamente $90 y recibe $150 al vender los bonos. Esa sideral diferencia se utiliza para desendeudar al BCRA, rescatando también pesos del mercado.

Conjuntamente con esto, la ANSES -una de las principales acreedoras del Estado- por comprar bonos cada vez que licita, vende títulos públicos que tiene en su poder a quienes lo demanden en la bolsa, ayudando al BCRA a aumentar la oferta y bajar cotizaciones. Un tema aparte sería el valor al que los vende, 30% de su valor nominal, ya que ya habían sufrido quitas de valor en la restructuración.

Con el rulo descripto en los párrafos anteriores el gobierno consiguió financiarse en pesos, cambiando deuda en poder de organismos del Estado, BCRA y ANSeS, por deuda de tenedores privados que demandan los títulos públicos para comprar dólares. La calma lograda en la plaza financiera obedece a este movimiento y no a una mayor confianza en la conducción económica.

La misma solución que utilizaron financieramente, deben plantearla ahora económicamente para que baje la inflación. No se puede hacer el rulo acá, pero la solución pasa por el mismo lado, aumentar la oferta de productos. Si aparece la oferta que abastece la demanda, los precios dejarán de trepar. Con medidas que pongan techos a los precios, controles, intervenciones o pedidos de información, lo que logran es que se desee producir menos, que desaparezca la inversión y con ello el empleo, los productos y aumenten las demandas sociales. Si vieron la solución en la plaza financiera, deben aplicarla ahora en el mercado real.



