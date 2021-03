Emprender con Impacto, un programa con premios

Emprender con impacto social o ambiental diferencia a cualquier emprendedor, y lo posiciona positivamente sobre el resto. Estos emprendedores actúan como agentes de cambio, y traen al mercado modernas e innovadoras ideas capaces de producir una transformación favorable en la comunidad, y todo ello sin dejar de ser rentables.

La primera motivación es contribuir con soluciones concretas, replicables y escalables a un problema ambiental, educativo o social. Allí se encuentra el propósito del emprendedor, no en el dinero. Con esto no quiero decir que el dinero no sea importante, lo es. Nuestras cuentas, nuestros viajes se pagan con dinero. Pero el emprendedor actual ha descubierto que lo importante es trabajar en aquello en lo que cree, en lo que ama hacer, y el dinero llega solo, como si fuera algún pacto con el universo.

El mundo demanda cada vez más este tipo de empresas que producen bienes y servicios con un diferencial de valor agregado y totalmente alineados con la sustentabilidad. Es que emprender teniendo una mirada amable con el entorno está en auge, e incluso es potenciado mediante diferentes concursos.

Tal es el caso del “Programa Emprender con Impacto”, una iniciativa de Mayma Humanidad Emprendedora, Mercado Libre y Giral, que busca potenciar y fortalecer proyectos de triple impacto (económico, social y ambiental). Según su página web https://www.emprenderconimpacto.com/, en 2020 se realizó la segunda edición y participaron 614 proyectos de los países que lo integran, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Además, el portal informa que los finalistas fueron los siguientes:



• Ecocitex (Chile)

Elabora y vende hilado de ropa a partir de la reutilización y el reciclaje. Comercializa prendas en buen estado, retazos de textil y los subproductos del proceso de reciclaje. Este emprendimiento fue el ganador del certamen.



• Cerrando el Ciclo (México)

Capacita a mujeres en situación vulnerable para convertirlas en “Emprendedoras del reciclaje de vidrio” con impacto económico y ambiental.



• Tucum (Brasil)

Fortalece las cadenas productivas y la comercialización de artesanías indígenas, difundiendo la diversidad cultural brasileña y generando ingresos a más de 50 pueblos.



Y sobre el fin de semana se confirmó que el ganador regional fue Ecocitex, aunque los tres destacados de Emprender Con Impacto recibirán un capital semilla que para el primer puesto será de 20.000 dólares. En tanto, Cerrando el Ciclo se hizo acreedor a un aporte de 10.000 dólares y Tucum de 5.000 dólares.