Cómo cerrar saludablemente la pérdida de los seres queridos a la distancia

Por María Silvina Sosa*





Durante estos meses, muchas personas han muerto tanto por COVID 19 como por otras causas, y la dimensión social habitual de despedida se ha visto modificada. Rituales socialmente aceptados alrededor de la muerte que son necesarios para transitar el duelo, se han modificado o han sido justificadamente prohibidos. Actos tan significativos para el doliente como disponer del apoyo social en unos momentos tan difíciles o poder desarrollar con normalidad los rituales propios de nuestra comunidad (velatorios, ceremonias religiosas o rituales familiares...) son muy importantes para que el proceso de duelo sea normal y no se convierta en un duelo complicado. Sin embargo, la situación de alarma decretada y las exigencias sanitarias actuales han limitado en gran medida estas expresiones que validan el dolor y el sentimiento de pérdida de la persona doliente y, por eso, dificultan la elaboración de un duelo normalizado.

El duelo por una muerte es la manera en que reaccionamos a la pérdida de un ser querido. Varía de persona a persona. El camino del duelo no es fácil ni rápido. Es importante considerar diferentes aspectos: físicos (alimentarte, caminar, estar al aire libre, etc.); emocionales y cognitivos (compartir emociones con seres queridos, mantener un círculo con los afectos que te hacen sentir bien, participar en grupo de apoyo en caso de que lo desees).

Los rituales de despedida son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos ante una pérdida, a organizar nuestras emociones y nos permiten la construcción social de significados compartidos. Nos permiten comenzar el proceso de duelo. Pueden ser más o menos largos en el tiempo, ya que van desde escribir una carta o un poema, llevar un diario personal o preparar un altar. Sin duda alguna, estas acciones permiten conectarte con tu dolor y te ayudan a ir integrando lo que ha sucedido.



¿Cuáles son las claves para organizar rituales de despedidas personales?



* Acompañamiento y palabras de cariño



Es muy probable que es ese momento no te apetezca compartir con nadie, que prefieras estar solo y tener tu propio espacio. Estás en tu derecho de hacerlo y puedes expresarles a tus allegados este deseo. Sin embargo, es recomendable que permitas que las personas que te aman estén ahí para ti y que te cuiden en la medida de lo posible.



* Ceremonia



Estamos en una situación excepcional. Puedes pensar aplazar la ceremonia por un tiempo o prepararla de manera virtual. Por ejemplo, puedes preparar un escrito para cuando puedas reunir a todos tus seres queridos y hacerle un pequeño homenaje presencial tal como te hubiera gustado o bien puedes grabar un video y compartirlo con las personas que consideres a través de las redes sociales o WhatsApp.



* Técnicas narrativas terapéuticas







* Cartas. La puedes dirigir, incluso, al ser querido fallecido contándole como te sientes con todo lo ocurrido o bien un texto donde expreses una emoción concreta (tristeza, rabia, etc.), a Dios, a la vida y a otras personas.







*Poemas. Con mensajes de lo que te gustaría decirle a esa persona como si estuviera aquí, quizás recuerdos positivos, sentimientos de agradecimientos, de disculpas, etc. También podrías recopilar extractos de los autores con los nos sentimos identificados.







* Diario. Para expresar lo que sientes día a día, nos ayuda a tomar consciencia de la realidad de la pérdida y nuestros afrontamientos durante el proceso.







* Dibujos. Si las palabras se atascan, un dibujo puede ayudar a expresar de manera simbólica tu sentir.



* Rincón o altar



Busca un rincón de una habitación que te resulte tranquila y coloca una foto de la persona fallecida y objetos que simbolizan la relación que teníamos con esa persona. Incluso la puedes decorar con flores, velas, música o un sillón cómodo. Cada vez que lo desees puedes ir a ese lugar y estar en silencio, rezar/orar, compartirles momentos juntos o las cosas que te gustan de él/ella.







¿Cómo realizar un ritual de despedidas sociales a distancia?



Haz una reunión previa. Es importante compartir lo que necesita cada uno, ya que las necesidades pueden ser diferentes. Lo recomendable es que todos lleguen a un acuerdo siendo flexibles. Dependiendo de la situación de confinamiento en las zonas donde vives, pueden hacer esta reunión con las personas que convives o bien con una video llamada con los miembros de la familia que no pueden estar presentes. El objetivo es que todos puedan expresar qué acciones realizar en una ceremonia virtual.

Propón un encuentro virtual en alguna plataforma online tipo Skype o Zoom que te permita conectarte con una cantidad de personas. Puedes elaborar un ritual donde cada participante lleve un objeto o frase que represente a la persona fallecida y dar espacio de participación para puedan compartir lo que deseen.

Si eres creyente, pide ayuda al párroco o guía espiritual de la comunidad para que puedas realizar la ceremonia, quizás pedirle un video, una grabación o un video llamado. Se puede elegir una pieza musical, adornar con dibujos de los niños, fotos, poesías, redactar un texto donde se expresen los recuerdos y sentimientos dirigidos a la persona fallecida, encender una vela mientras se dicen unas palabras hacia el ser querido ausente. Dejar un minuto de silencio para expresar el amor, el perdón, y la gratitud.

Comparte recuerdos y momentos especiales y repara tareas pendientes. Quizás puedas pedir a tus amigos y familiares que compartan algún momento especial, anécdota o historia que te ayuden a conocerlo/a un poco más. También podríais subir una foto de él /ella al estado de WhatsApp o redes sociales.

Es importante que logres transmitir tu sentir a quienes están sufriendo, participar de alguna manera en la despedida de la persona que ha fallecido y en el acompañamiento permitirá expresar pensamientos y emociones, sentirnos cerca de la persona fallecida y de sus familiares, compartir recuerdos, todo lo que ha dejado en nuestra vida la persona que ha fallecido y demostrar nuestro apoyo. Puedes tener contacto telefónico o por otros medios con quienes están sufriendo para expresarles que te hubiese gustado acompañarlos en estos momentos. Las personas en duelo rara vez van a tomar la iniciativa de llamar, prueba a mandarle un WhatsApp espera su disponibilidad para hablar. Si en los primeros momentos, no desean hablar respeta su momento. Puedes enviarle algún mensaje escrito o bien un video corto, solo o con otras personas allegadas.

Transitar el proceso de duelo con el acompañamiento de un especialista puede favorecer el pasaje de una etapa a otra y la detección temprana e intervención oportuna en una situación de duelo complicado. Pero de ningún modo es requisito el acompañamiento profesional para transitar o superar un duelo. El acompañamiento comunitario es siempre la intervención inicial recomendada.

Más en dim.com.ar

En redes: @dimclinicaprivada

*Psicóloga de DIM Centros de SaludMN 28949 MP 81875