Primera reunión del Consejo Universitario de Rafaela

El pasado jueves 11 de marzo, en encuentro virtual, el Consejo Universitario de Rafaela dio inicio al calendario anual de reuniones de 2021. El encuentro contó con la presencia de la Secretaria de Educación de la Municipalidad Mariana Andereggen y las autoridades de las casas de altos estudios de la ciudad: Ignacio López, Director del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC); Oscar David, Decano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Edgardo Allochis, Decano del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE); Rubén Ascúa, Rector de la UNRaf; Daniel Henzenn, representante de la Extensión Áulica en Rafaela de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF); Fabián Turino, representante del Secretario Académico de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). También participaron colaboradores de Extensión Universitaria, Áreas Académicas y Secretaría de Educación.

El orden del día incluyó temas de interés común relacionados a la modalidad de cursado prevista en cada institución en función de las habilitaciones sanitarias vigentes, las gestiones realizadas para la presentación conjunta de protocolos sanitarios en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la organización del Acto de Apertura del Año Académico. Además, se realizó una mención especial sobre las trayectorias de Oscar David, Edgardo Allochis y German Bürcher, quienes durante 10 años tuvieron presencia ininterrumpida en el CUR.

Cabe recordar, además, que en diciembre pasado el CUR renovó sus autoridades. La Presidencia durante 2021 será ejercida por Ignacio López, Director del ITEC, la Vicepresidencia estará a cargo de Germán Bürcher, Secretario Académico de UCES Rafaela y la Secretaría será ocupada por Oscar David, Decano de UTN. Los representantes de otras instituciones integrantes, así como de la Secretaría de Educación, ocuparán las vocalías.



TERCIARIOS Y PROFESORADOS

Sabido es que el próximo 12 de abril comenzará el ciclo lectivo 2021 de los institutos de educación superior de la provincia. Si bien aún no están los protocolos nacionales para este nivel ya se sabe que sólo habrá presencialidad para talleres y prácticas profesionales de los terceros y cuartos años de las distintas carreras. Patricia Moscato, subsecretaría de Educación Superior de la provincia, expresó en declaraciones al portal web de LT 10 que “los alumnos de este nivel comenzarán sus clases el 12 de abril (por estos días, hay exámenes). El curso introductorio de los primeros años estará arrancando el 22 de marzo. Aún no hay protocolos nacionales para el nivel superior. Entendemos que serán similares a los que nosotros manejamos”. Además, la subsecretaría de Educación Superior de la provincia sostuvo que “en este nivel, sólo algunas materias tendrán semipresencialidad (de tercero o cuarto años). Esto está enfocado a prácticas docentes o talleres profesionales. El resto cursará virtualmente”. Consultada sobre cómo e van a manejar con el tema apuntes, la funcionaria manifestó que “hay un repositorio virtual que se llama Juan Manso que permite descarga gratuita. El año pasado habilitamos una línea de financiamiento de apuntes para los alumnos que no podían imprimirlos en su casa o comprar las fotocopias”.