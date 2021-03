“Esperamos que Lagna pueda dar los resultados que Sain no supo dar”

En la última sesión del Concejo, el tema de la seguridad generó una vez más un fuerte debate entre los ediles, a partir de un pedido de informes presentado por el concejal del FPCyS-PDP, Lisandro Mársico.

Viotti acerca de lo sucedido señaló: “Obviamente que apoyamos el pedido de informes diseñado por Lisandro sobre una temática que reiteras veces discutimos en este Concejo, porque es el principal problema que tenemos los rafaelinos más allá de la pandemia, -que es un tema circunstancial- la seguridad, la inseguridad sigue siendo el principal problema en la ciudad de Rafaela. El pedido de informes en esta oportunidad tenía que ver con que nos informen cuántos policías se recibieron en la última camada del Instituto de Formación Policial Provincial y cuántos de ellos llegaron a la ciudad. Según información extraoficial como máximo habría uno de todos los policías que se recibieron, por lo cual eso iría en contra de lo que se dice en muchos lados por parte del gobernador Perotti o el propio intendente Castellano, de que se están haciendo muchos esfuerzos y hasta el intendente aquí mismo en el recinto dijo que desde que Perotti es gobernador, la seguridad en Rafaela ha cambiado muchísimo”.

El edil continuó indicando que “basta con recorrer las calles y hablar con los vecinos para darnos cuenta de que lamentablemente no ha pasado eso; uno no pretende que de un día para el otro o en 15 meses de gestión del gobernador se solucione todo, pero si dijo que venía a la provincia a solucionar el problema de la inseguridad, del narcotráfico y en realidad lo único que nos encontramos es que en 15 meses hay menos policías de los que había antes, porque los que se retiran, los que se jubilan, son más de los que envían, claramente las palabras se las lleva el viento. Uno tiene que analizar hechos y los hechos lamentablemente muestran de que la realidad en la calle sigue siendo muy difícil, de que los hechos de inseguridad y la violencia siguen creciendo en la ciudad de Rafaela y si alguno tiene una duda o piensa que lo que yo estoy diciendo es un planteo político, que vaya a la calle y hablé con los vecinos”.

“Cualquiera que esté en cualquier barrio sabe lo que se vive en la ciudad de Rafaela, por lo cual la solicitud de este viernes, más allá del pedido para saber cuántos policías realmente vinieron a la ciudad, tenía que ver con pedirle al intendente Castellano de que al igual que le solicitaba a los gobernadores anteriores que eran de otro partido político, constantemente la llegada de 150 o 200 policías, patrulleros, cámaras, y hoy silencio de radio, no dice absolutamente nada, porque dice que la gestiones las hace por atrás y a nuestro entender las gestiones hay que hacerlas públicas. El reclamo tiene que ser público y más allá de que el gobernador Perotti sea de su mismo espacio político, en esto tenemos que estar todos juntos, peleando para que llegue a Rafaela lo que se necesita, sin importar a qué partido político pertenece cada uno. El intendente hasta ahora no dice nada, está callado y no reclama nada”, concluyó Viotti.