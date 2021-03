Se beneficiaron más de 3.800 rafaelinos Locales 21 de marzo de 2021 Redacción Por Con más de 4.500 operaciones desde su puesta en marcha en Rafaela, el programa, impulsado por el Gobierno de la Provincia para potenciar la venta de bienes y servicios en las economías locales, supera los 130 comercios adheridos.

FOTO ARCHIVO DIEGO PEIRETTI. Brindó detalles acerca de la implementación de este programa en nuestra ciudad.

En Rafaela, más de 3800 consumidores utilizan la App “Billetera Santa Fe” que brinda importantes descuentos y reintegros para los usuarios que adquieran productos de bienes y servicios en los comercios adheridos.

Son más de 130 firmas comerciales de nuestra ciudad las que se sumaron al programa que es impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y tiene como objetivo potenciar las economías locales.

En ese marco, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, dijo que “Billetera Santa Fe viene creciendo en toda la provincia y Rafaela no es la excepción. Más de 130 comercios ya han adherido y muchos consumidores continúan bajando la aplicación y utilizando esta herramienta tecnológica que mejora el poder de compra. De hecho, ya se llegaron a concretar más de 4500 operaciones”. “Es importante seguir difundiendo ‘Billetera Santa Fe’ en toda la ciudad dado que su uso es muy sencillo y permite reintegros en 24 horas de hasta el 30 por ciento de nuestra compras"; agregó.



BENEFICIOS

El programa incluye promociones con hasta el 30 por ciento de descuento en alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, muebles, librería, bares, restaurantes, farmacias y turismo. Además, 20 por ciento en electro. En cuanto a los reintegros para consumidores, el mismo se acreditará a las 24 horas hábiles de realizada la compra en el saldo virtual de la billetera. Vale aclarar que el tope mensual de reintegro es de 5 mil pesos por billetera por mes.



COMO ACCEDER

Para acceder a Billetera Virtual, el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos y pasos:

-Tener domicilio en la provincia de Santa Fe.

-Ser mayor de 18 años.

-Ingresar a la tienda Google Store de su celular y descargar la aplicación Plus Pagos.

-Asociar cualquier tarjeta de débito (de cualquier banco) a la aplicación o cargar saldo virtual a la billetera para pagar bienes y servicios, y realizar compras en cualquier comercio adherido.

Se podrá cargar saldo en un punto de Santa Fe Servicios o transfiriendo desde una cuenta bancaria u otra billetera virtual.

La información sobre los locales adheridos se podrá encontrar en “locales QR” de la aplicación o en https://pluspagos.com/billeterasantafe/comercios.html



COMERCIOS

En el caso de los comercios, podrán acceder personas humanas o jurídicas cuyo comercio o sucursal tribute en la provincia de Santa Fe; inscripto en AFIP y API y que tengan una cuenta en Banco de Santa Fe para operar con Plus Cobros QR. El programa establece que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe se hace cargo del reintegro del 85 por ciento de cada promoción; mientras que el establecimiento adherido del 15 restante.