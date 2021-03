Martorano: “la segunda ola se empieza a acercar, es inevitable”

Actualmente, y de acuerdo a los reportes oficiales, el aumento de casos de Covid comienza a mostrar un aumento en la provincia. En nuestra ciudad la situación es similar, y un dato a tener en cuenta, es que la ocupación de camas de terapia intensiva evidenció una mayor demanda y de acuerdo a lo manifestado por el director del hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, hasta el viernes había en UTI menos de 10 pacientes Covid, y en las últimas horas este número fue superado.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, fue entrevistada el último jueves en el programa “El Otro Lado de la Pandemia”, que se emite por el canal local Next Tv, y repasó la pandemia desde su inicio: “El 14 de marzo se cumplió un año del primer positivo en la provincia que fue en la ciudad de Rosario, me acuerdo que fue un joven de 28 años que venía de Inglaterra. Primero los contamos uno a uno, conocíamos cada historia, después fueron aumentando los casos y hoy tenemos más de 223.000 contagios en la provincia y sin embargo orgullosamente podemos decir que todos los que se contagiaron de Covid fueron atendidos en tiempo y en forma, quien requirió una cama la tuvo quién, quien necesitó un respirador lo tuvo; de hecho en la ciudad de Rafaela aumentamos muchísimo la cantidad de camas, de respiradores y hoy tenemos un laboratorio de biología molecular, un lujo, que no solo va a servir para los casos de Covid, sino que sirve para muchas patologías no Covid, sirve para el dengue y a futuro muchas de las enfermedades van a requerir de biología molecular”. Y añadió: “Hoy Rafaela está en el primer nivel en lo que va a tener que ver con diagnóstico e innovación”.

La funcionaria precisó que la letalidad por Covid en la provincia, “hay que decirla cuando termine el partido y el partido no terminó, pero la primera ola pasó, tuvimos un tiempo de descanso y estamos en una letalidad de 1.8, prácticamente la mitad que la nacional, con lo cual es un buen número y habla de que el sistema pudo responder. Nuestra curva fue subiendo, se amesetó allá por diciembre, tuvimos un coletazo de la primera ola allá por el 14 de enero, y tuvo que ver con las fiestas, pero después bajó. Tuvimos un verano con pocos casos, ocupación baja de camas, con todos los índices muy bajo y uno se pregunta de la mano de qué, porque hubo colonias, los niños volvieron a los clubes, pero todo al aire libre y allí está la respuesta”.

“Cuando una reunión se hace al aire libre, cuando almorzamos en el patio, en el jardín o en el balcón, no hay lo que yo llamo aerosolización, es muy menor la posibilidad de contagios. Hoy estamos viendo que los números están empezando a cambiar, los casos subes, los índices suben, por eso decimos que estos son los primeros indicios de que la situación epidemiológica cambia, que la segunda ola se empieza a acercar, va a ocurrir como ocurrió en todo el mundo, lo que sí podemos evitar unidos es que sea muy grave. Hoy yo desaconsejo totalmente viajar al exterior, porque podemos traer una cepa con mutaciones”, explicó la Ministra de Salud, y aclaró que hasta el momento no se han constatado estas mutaciones en la provincia.

“Podemos tener una mutación nuestra”

Sin embargo, la funcionaria explicó que “podemos tener una mutación nuestra y eso me asusta. Si nosotros tenemos una cadena de contagios, tenemos mucha socialización y tenemos mucha trasmisión, eso produce que el virus se defienda porque quiere sobrevivir y va cambiando. Cuando el virus cambia, eso es mutación y eso va de la mano de mucha trasmisión y hace que el virus sea más resistente. Esto produce más contagiosidad y más enfermedad”.

Martorano dijo que para evitar este escenario es indispensable aplicar todas las medidas de prevención que se indicaron hasta ahora: usar el barbijo adecuadamente, higienizar las manos recurrentemente, mantener el distanciamiento social y evitar reuniones sociales en lugares cerrados.



RECOMENDACIONES ANTE

LA LLEGADA DEL FRIO

La Ministra de Salud habló del cambio de estación y de la preocupación ante la llegada de las bajas temperaturas: “Ahora en el corto tiempo va a llegar el frío, con lo cual le pido a todos que evitemos cerrar herméticamente los ambientes, porque cuando cerramos todo y prendemos la estufa o el calefactor, eso es un caldo de cultivo. Si queremos cultivar un virus un ambiente cerrado es ideal. Todo esto lo aprendimos porque vimos lo que pasó en Europa. Tenemos el diario del lunes, usémoslo”.



EL PLAN DE VACUNACION

Martorano habló de la campaña de vacunación en Santa Fe y manifestó: “Nosotros tenemos 1.200.000 personas que es la población que apuntamos como población objetivo, es decir la primera a vacunar, después hay que vacunar a todos. De este número hoy tenemos 200.000 vacunadas, porque hoy la vacuna es el insumo más preciado en el planeta, como ingresan al país, hay una efectividad en la logística y en la colocación maravillosa”. “Nosotros estamos en capacidad de colocar 20.000 vacunas por día y estamos colocando alrededor de 15.000 porque no tenemos la provisión que necesitaríamos, pero las que llegan se colocan. Hoy puedo decir con orgullo que salud está prácticamente vacunada, allí el Jaime Ferré, el Nosti, en cada sanatorio, el personal está vacunado y si algún trabajador que aún no se vacunó que se acerque porque es prioridad, pero haciendo los números hoy tenemos el 94% de este sector vacunado. Tenemos 100% de geriátricos vacunados, eso nos preocupaba porque allí están los mayores y es una comunidad cerrada. Seguimos con docentes, donde todos los que se anotaron están vacunados, tendremos unos 9.000 que se anotaron en estos últimos días, pero cubrimos nivel inicial, primario y secundario. Cuidamos a los que nos cuidan, cuidamos a nuestros mayores y estamos cuidando a los que educan a nuestros niños. Esta es una definición de política de Estado de nuestro gobernador”, finalizó la funcionaria.