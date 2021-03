El equipo femenino que se viene en el Top Race Junior Deportes 18 de marzo de 2021 Redacción Por Toda la estructura estará conformada por mujeres. Rocío Migliore, una de las tres chicas que estará en pista, nació en Rafaela pero es oriunda de San Martín de las Escobas. "Aquí no hay sanatorios", explicó a LA OPINION sobre su pueblo.

FOTO PRENSA VITARTI ESPERANDO EL ESTRENO./ La ingeniera Estefanía Onofrio, la mecánica Mile Ferrandis, Tamara Vital (jefa de equipo) y las pilotas Valentina Funes y Agustina Mattio, en una de las pruebas en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. EN LAS PRUEBAS./ Rocío Migliore se mostró entusiasmada.

(Por Darío Gutiérrez). - Un equipo de mujeres. No solamente pilotas que manejen los autos sino también ingenieras, mecánicas, psicólogas deportiva, administradoras. La idea de Tamara Vital, la directora de Vitarti Girl's Team, comenzó a gestarse durante la pandemia y se va a concretar -después de varios meses de trabajo- el próximo 4 de abril en Concepción del Uruguay: el primer equipo íntegramente femenino del automovilismo argentino debutará en el Top Race Junior.

Las conductoras confirmadas, después de pruebas en Paraná y La Plata durante enero y febrero, son Rocío Migliore (nacida en Rafaela, pero oriunda de San Martín de las Escobas), la bonaerense (de Lezama) Valentina Funes y la rosarina Agustina Mattio. La encargada de la ingeniería es Estefanía Onofrio, quien trabajó en la Escudería FE del TC2000 en 2015, y en la parte de mecánica están Mile Ferrandis, Paula Salazar, Victoria Pascual y Agustina Carreira.

Rocío, de 22 años, venía compitiendo en el Procar 2000 con buenos resultados. Tiene trayectoria en categorías zonales de karting y una experiencia en el automovilismo italiano, en 2018, en la Mitjet Italian Series.

En la víspera, ante la publicación de muchos medios nacionales sobre su origen rafaelino, nos contactamos con ella quien rápidamente aclaró la confusión. "Solamente nací en Rafaela, ¡aquí no hay sanatorios! Es un tema que no para ese", nos recalcó desde su localidad.

No obstante, podría decirse que su principal relación con nuestra ciudad es directamente por el automovilismo. "Si fui a correr, en el Turismo Fiat algunas carreras", y también alguna como invitada dentro de otras categorías.

Sobre esta gran chance, explicó que "estoy contenta, creo que es una gran oportunidad. Pero estoy trabajando mucho para poder estar ahí con el presupuesto. Todavía no tenemos seguro nada".



DETALLES DEL EQUIPO

Tamara Vital, periodista especializada en automovilismo, fundadora y jefa del equipo Vitarti (tal el nombre del taller mecánico que tiene con su novio en Tandil), también se ocupa del marketing y la publicidad.

En la víspera la agencia Télam dialogó con la referente de Vitarti Girl's Team que hace base en Campana, provincia de Buenos Aires, donde cuenta con el asesoramiento de la escudería JRT Racing. "JRT es un equipo con experiencia en la categoría. Nos están asesorando y trabajando con las mecánicas en el taller porque esto es un gran desafío. Si bien todas tienen experiencia en el automovilismo zonal o son ingenieras mecánicas, necesitamos ir puliendo detalles de cara a la carrera para llegar bien preparadas", explicó Vital.

Valentina Funes, de 20 años, manejará un auto con techo por primera vez. Se convirtió en 2018 en la la segunda campeona de karting de la historia en la categoría Pako (después de Marisa Panagópulo) y debutó en la "Senior Nacional" de Copa Rotax en el 2020. Agustina Mattio, por último, de 24, es la pilota de Villa Gobernador Gálvez con experiencia en la Fórmula Metropolitana.

Según datos oficiales, en la actualidad son más de 150 mujeres corriendo en todo el país. La Argentina es uno de los pocos países con tanta cantidad de mujeres corriendo.

Vital explicó que "queremos que el proyecto pueda perdurar en el futuro y en el automovilismo nacional hoy no es un tema menor el presupuesto. A la inversión en los autos hay que sumarle los costos de mantenimiento y traslados de todas. El objetivo es poder terminar toda la temporada con el tema presupuestario; poder ser competitivas y llegar a más chicas. Las integrantes del equipo, en la parte conductiva sobre todo, son muy profesionales y tienen muchísimo talento. Confiamos en que nos vaya bien".