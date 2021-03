Asignaturas pendientes de los legisladores en relación a importancia de agroindustria SUPLEMENTO RURAL 18 de marzo de 2021 Redacción Por La legislación de biocombustibles obliga a las petroleras, a cumplir con el límite del 10% para el diésel y del 12% para las naftas. En el caso de los biocombustibles, la Ley 26.093 vence el próximo 12 de mayo. El régimen a prorrogar propone, entre otras cosas, una estructura de beneficios y promociones para las empresas radicadas en el interior del país.

Pese a que 2021 es un año clave para dos leyes que están a punto de vencer: la de Biocombustibles y la de Promoción Ovina, pareciera ser que en el ámbito del oficialismo no hay urgencia alguna para tratar estas dos normas, vitales para el incentivo de la producción y la generación de de empleo.

Es cierto que la prórroga de la Ley de Biocombustibles ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores; en Diputados, aun no hay señales claras respecto de los pasos a seguir.

Pedro Vigneau, expresidente de AAPRESID, aseguró en un mensaje difundido por las redes sociales que “es imperioso prorrogar los beneficios de la ley de biocombustibles que vencen el 12 de mayo”.



PRORROGAR ESTIMULOS

“Bueno sería prorrogar los estímulos de la actual ley, además de generar los instrumentos legales necesarios para aumentar los cortes en nafta y gas oíl y también para acordar una política de precios alineada con el espíritu de la misma”, propone, en el documento al que accedió www.noticiasagropecuarias.com.

Las 54 plantas ubicadas en 10 provincias deberían ser la plataforma para desarrollar aún más el inmenso potencial bioeconómico de nuestro País. La caña en el NOA, la madera en el NEA, la soja y el maíz son algunos ejemplos de biomasa transformable en biocombustibles sustentables, abogó el delegado de Bolivar en AAPRESID.

La legislación de de biocombustibles obliga a las petroleras a cumplir con el límite del 10% para el diésel y del 12% para las naftas.

En el caso de los biocombustibles, la Ley 26.093 vence el próximo 12 de mayo.

El régimen a prorrogar propone, entre otras cosas, una estructura de beneficios y promociones para las empresas radicadas en el interior del país.



LO PROPUESTO

Además propone , un piso de corte de biocombustible que obliga a las petroleras a cumplir con un límite del 10% en diésel con mezcla de soja y del 12% en naftas con bioetanol de caña y maíz.

Desde la oposición hay una coincidencia con el sector privado sobre los beneficios de la normativa que hasta el momento posibilitó incrementar alternativas de agregado de valor a la producción primaria en el sector agroindustrial, al igualar oportunidades y promover el empleo calificado y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.

Los incentivos a la producción de biocombustibles posibilitan además, la generación empleo en vastas zonas de: “Nuestra geografía acompañada del desarrollo de muchas pymes que producen y otras tantas que prestan servicios a esta industria”, advierte Vigneau.



LEY OVINA

La otra gran asignatura pendiente para el Poder Ejecutivo y el Legislativo es la prórroga de Ley Ovina que vencerá en abril. Es cierto que hubo conversaciones con los funcionarios de la cartera de Agricultura de Argentina, pero en concreto nada, sólo conversaciones.

Se trabaja en un borrador que fue presentado al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra, e inclusive con los legisladores que forman parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

“Tuvimos diferentes reuniones con los funcionarios de Agricultura, de ese encuentro salió un borrador de la prórroga de Ley ovina que se elevó al Ministro Basterra”, explicÓ Daniel Lavayen, miembro de la Mesa Nacional Ovina.

El productor rionegrino, explicó además que hubo reuniones con los ministros agropecuarios de la Patagonia y coinciden en trabajar sobre el proyecto de la Mesa de Nacional Ovina, que coincide con la actual Ley”.

La Ley la 25.422 “Para la recuperación de la ganadería ovina nacional” fue sancionada en abril de 2001, se renovó en 2011 y vence este año. Los fondos asignados se estiman en unos 20 millones de dólares.

Entre sus objetivos proponer lograr un aumento de ingresos netos y valor agregado; desarrollo de recursos humanos; el aumento de la facturación global del sector; y un incremento en el stock ovino nacional, entre otros puntos.

La Mesa Ovina Nacional propone asignar a esta actividad un fondo de $1.600 millones

Esta norma legislativa se pensó para impulsar la ganadería ovina y durante los 20 años de vigencia facilitó a una gran cantidad de ovejeros, en particular los pequeños y medianos que practican la ganadería familiar mejorar las instalaciones de sus explotaciones y optimizar la genética de las majadas.

Desde la Mesa Ovina Nacional se propuso asignar un fondo total de $1.600 millones (equivalente a poco más de 16 Ms de dólares, según datos propios) , que “No es necesario asignarlos de inmediato porque quedan remanentes del presupuesto anterior. Inclusive nos reunimos con algunos legisladores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda”, amplió Lavayen.



FARER

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, por su parte, se pronunció también sobre la necesidad de prorrogar la vigencia de la Ley 25.422, al destacar sus ventajas para la actividad.

En ese marco, definieron promocionar esta norma legal e invitar a los productores a avenirse a la normativa que busca el aumento de cabezas y una mejora integral de la actividad.

Asimismo, para Tommy Fogg, dirigente de Sociedad Rural Gualeguaychú, integrante de la Mesa Ovina Provincial y representante de FARER en la Mesa Ovina de CRA “esta ley presenta interesantes beneficios para aquellos productores que quieran incrementar o iniciar sus majadas”.

“La Ley establece hasta 2 años de gracia y hasta 5 de financiación. Los proyectos pueden estar orientados a mejoras de infraestructura, pasturas, reproductores y vientres, pero hoy se está priorizando el aumento de éstas últimas. Incluso desde FARER avalamos esta idea de favorecer lo que tenga que ver con ovejas (vientres), tanto sea para compra o retención”, amplía.

En este sentido, agregó que “otra prioridad que se ha dado en los últimos dos años tiene que ver con apoyar a los productores que ya tengan rodeo ovino y en el caso de lo que no los tengan, que al menos el proyecto contemple además de la inversión estatal mediante la ley, un aporte genuino del productor para el emprendimiento, amplía.

Frente a esas dos asignaturas pendientes, que son claves para el desarrollo de las economías regionales y la generación de empleo es perentorio contar con una respuesta a corto plazo de los legisladores, para continuar en la generación de valor agregado.

La palabra, hoy, la tiene el Congreso de la Nación, de lo contrario el Presidente de la Nación.