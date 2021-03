Una trayectoria con proyección internacional Información General 18 de marzo de 2021 Redacción Por La artista local visita a sus familiares en esta ciudad, en una entrevista con LA OPINION, recordó sus inicios, con gran afecto por quienes la encaminaron, y efectuó un repaso por su trayectoria, que hoy la tiene muy activa en México.

Desde estas páginas, a través de los años, en diversas ocasiones hemos puesto de relieve a los jóvenes rafaelinos, cuyos logros significan un sano orgullo para la ciudad, y especialmente destacamos la excelencia de nuestros artistas que logran brillar a través de su participación en diversos géneros del arte.

Este es el caso de Natalia Simoncini, que hoy está radicada en México y por estos días visita a sus familiares, y cuya presencia en esta ciudad permitió una entrevista cuyas respuestas ofrecemos seguidamente.

Vamos a hacer un repaso de tu historia :¿sos rafaelina?:

Soy rafaelina, aquí nací y viví hasta mis 18 años, edad en que me fui a la ciudad de Santa Fe. Aquí vive mi familia por supuesto y siempre vuelvo, como dice la canción de Astor Piazzolla; 'Vuelvo al Sur, como se vuelve siempre al amor, Llevo el Sur, como un destino del corazón, soy del Sur, como los aires del bandoneón'.

¿Dónde te formaste?

En referencia a los estudios formales de escolaridad, mi escuelita primaria fue la Escuela N° 6405 Gabriela Mistral, escuela pública . Luego mi paso por la Secundaria fue en la Escuela de Comercio- hoy Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 429 Mario R.Vecchioli-.

Al respecto rememoró "pasé una instancia bellísima en el colegio secundario donde conocí a un maestro quien es además un músico destacado a quien quiero y admiro profundamente que es Sergio Grazziolli. y allí se hizo muy presente la música en mi, día a día y en mi destino. Yo diría que el destino lo es todo y en este sentido hay personas que te empujan, motivan para que te animes.

También hice un periodo en la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”.

¿Cuál fue la primera actuación que te catapultó acá, en tu ciudad?

Después de muchos años de estar fuera de la ciudad, creo que hubo muchos regresos, puedo mencionar desde la Banda Municipal de Música con quienes canté en varias oportunidades, ya sea en el Centro Cultural Municipal, asi mismo en el Teatro Lasserre, el Anfiteatro Municipal, en fin diría que desde que gané aquel pre-Cosquín a los 16 años, siempre hubo espacios aquí en nuestra ciudad, para poder hacer música. Para mi igual, seguirá siendo mi primer amor, el salón de actos de la escuela Vecchioli. Los festivales junto a grupo de músicos y músicas de esa escuela que estábamos todos bajo la tutela y guía de Sergio.



¿Qué te decidió a partir a Buenos Aires?

Básicamente la necesidad de encontrarme con espacios más grandes. Estudiando y viviendo en la ciudad capitalina de Santa Fe, empecé a despertar a nuevos nombres del cancionero popular, y creo que siempre hubo un fuego que me quemaba los pies, jejej...sinceramente tuve el deseo de ver qué había más allá de esta región, para mi música y por añadidura para mi vida.

¿Cómo te marcó el haber actuado con Jaime Torres?

Sin dudas es y será una experiencia única, que atesoro por siempre. Jaime no era solamente el hombre del charango o la Misa criolla, era un hombre de la tierra, con sabiduría popular y sin dudas lo que aprendí de su mano, fueron los silencios, tan necesarios también para cantar.

Musicalmente y humanamente ha sido un ser estupendo, generoso con muchos cantores populares. Él siempre convidaba la música, el escenario y el vino. Ha tocado en toda clase de escenarios con idéntico fervor y dignidad, desde los modestos escenarios hasta el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín, la Sala Octubre de Leningrado y el Lincoln Center. Él siempre me decía; cantar bien o tocar bien lo puede hacer cualquiera, en cambio sostenerse en el camino a pesar de las adversidades, ése es el talento y él lo supo mejor que nadie. Me honrará por siempre su amistad y sus enseñanzas.

¿Por qué te fuiste a México?

Me fui a México porque me convocaron para cooperar con un instituto indigenista( CELALI) en Chiapas y además de algún modo volvió el fuego en los pies a querer moverme un poco más allá de las fronteras.

¿Cuál es tu actividad en ese país?

Coopero como activista y en equipos interdisciplinarios en un organismo de DDHH de mujeres donde intervenimos en 70 refugios a lo largo de la república mexicana donde me desarrollo como musicoterapeuta junto a un equipo de profesionales.



¿Qué significó actuar junto a un grande como Armando Manzanero?

La vida me regaló la posibilidad de conocerlo personalmente, sé que trabajé muy duro para poder llegar a este maravilloso artista, y logramos grabar algunos de sus boleros reversionadondolos . Una experiencia sin dudas que viene a marcar un antes y después incluso en mi estilo musical. Se vienen proyectos muy interesantes que me ponen a cantarle al amor , si bien mi camino ha sido siempre de la mano de lo testimonial. Me gusta este tiempo de descubrirme cantando nuevas canciones y que sin dudas abren opciones de trabajo en el país del norte.

¿Qué proyectos hay para el año en curso?

Para el año en curso se vienen algunos conciertos en México, allí trabajo con un equipo maravilloso de personas que le ponen muchas horas de dedicación al proyecto, hemos logrado constituir un equipo de producción muy sólido para caminar y la banda, por así decir, musical está integrada por dos músicas increíbles; Sofia Lasa (Dir. Musical, violinista y Bajista de Argentina) e Ilse Santana( Baterista y percusionista Mexicana).

Hemos grabado también el año pasado con músicos mexicanos increíbles, con mucho oficio como Jean Paul Bideau y Emiliano Coronel, ambos músicos de Ricardo Montaner , y junto a Mario Garcia, baterista de Raúl Di Blasio. Ese material también esperamos lanzarlo este año. Y como todo músico o música, esperemos se puedan retomar los conciertos en vivo y en algunos casos seguirá siendo a través de las plataformas virtuales. A propósito de esto ,el 25 de marzo a las 19 hs Mex, 21 hs Arg, haré un concierto acústico para la Universidad de Aguascalientes. y bueno se viene la presentación del álbum de boleros en mayo y sin dudas las ganas de hacer algo por aquí en algún momento. En esa idea estamos empezando a trabajar y que incluirá a músicos de aquí de la ciudad que quiero mucho y admiro: Sergio Grazioli, Juan Jose Ferrari, Ariel Yuste, Lucio Borgna, entre otros. Veremos cómo resultan las gestiones con el Municipio local para dicho fin.

¿Volverías a Argentina?

Siempre estoy volviendo. Amo mi país. Yo soy este país sin importar a dónde voy o donde estoy. Si te referís a volver a vivir, te digo que si. Sin embargo no es el tiempo para ese regreso todavía.