Se licitó la primera etapa de obras para el sector industrial de Rafaela Locales 18 de marzo de 2021 Redacción Por Con una inversión de más de $60 millones proveniente de Nación, el Parque de Actividades Económicas contará con la pavimentación de calles mejoradas con ripio, el cambio de luminarias de sodio por luminarias leds, el tendido de la red de gas y un sistema completo de seguridad.

FOTO COMUNICACION SOCIAL SOBRES. Costamagna y La Gioiosa, durante la apertura de ofertas. DISCURSO. Roberto Mirabella, junto al intendente Castellano, durante el acto celebrado ayer en nuestra ciudad.

En la mañana de este miércoles, el intendente Luis Castellano, la directora nacional de Desarrollo Regional del Ministerio de Desarrollo Productivo, Mercedes La Gioiosa, el senador nacional, Roberto Mirabella y el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna encabezaron la apertura de sobres con las ofertas para las obras que se llevarán a cabo en el Parque de Actividades Económicas de la ciudad. En la primera etapa se realizará la pavimentación de calles mejoradas con ripio, donde la carpeta asfáltica asciende a 798 metros lineales y también se llevará a cabo el reemplazo de 265 luminarias de vapor de sodio de alta presión, por luminarias de leds de última generación.

Luego de las gestiones correspondientes por el municipio, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales decidió invertir en la ciudad $60 millones. Como contraparte local se deberá implementar un proyecto de clasificación y valorización de residuos industriales recuperables, lo cual se transforma en un plan de impacto social, ambiental y económico, con perspectiva de género, dado que este trabajo estará a cargo de las cooperativas del Complejo Ambiental que están conformadas en un 90 por ciento por mujeres.

En relación al proyecto, Luis Castellano manifestó: “Cuando uno es intendente y se planifican cosas, te ocupas de gestionarlas y después te encontrás con gobiernos que no escuchan, la frustración es grande. Ahora que vemos que se alinea la política nacional, provincial y municipal junto con la del sector industrial para una ciudad que su genética es productiva y emprendedora, empezamos a sentir un cambio realmente importante”.

Además, el mandatario explicó el proceso de configuración de la ciudad y su visión a futuro: “Este sector noroeste de la ciudad iba a ser el sector dedicado al tema productivo y logístico y el sector sur iba a ser el sector que había que preservar tierras para la parte educativa y recreativa. Es parte de lo que uno ve concretado 25 años después. Y hoy estamos mirando para adelante, planificando para los 150 años de Rafaela”.

También al momento de expresarse sobre las gestiones realizadas, Castellano le agradeció a su equipo de trabajo. “Quiero decir que tenemos un equipo municipal de excelencia, le quiero agradecer a todas las áreas que coordinaron para ponerse al hombro este proyecto. Porque además de tener el respaldo político, tenés que tener la carpeta lista, con los presupuestos, pliegos, con todas las condiciones técnicas y si eso no está, el dinero no aparece. Y esto se realizó en tiempo record, por eso lo destaco”.

Por su parte, la directora nacional de Desarrollo Regional del Ministerio de Desarrollo Productivo, Mercedes La Gioiosa comentó: “Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, en pandemia la industria argentina se reconvirtió., pero la industria no crece sola. Nosotros defendemos una misma causa, defendemos el trabajo argentino, que es lo que generamos con el fortalecimiento de los Parques Industriales”. Por último, la funcionaria ubicó a Rafaela como un lugar ideal para proyectar un trabajo público – privado: “En el sector industrial tenemos un gran desafío con la mejora en la gestión ambiental, queremos parques verdes, que sean inclusivos. Defender las políticas de género, incorporar conocimientos. El proyecto del Parque de Rafaela es el ejemplo que nosotros queremos para nuestro Programa Nacional de Parques. Tiene todo eso”. Cabe destacar que la explicación del proyecto estuvo a cargo del secretario de Producción, Empleo e Innovacción del municipio, Diego Peiretti.



CAMINO DEL CRECIMIENTO

Presente en el lugar, el senador nacional, Roberto Mirabella indicó: “Me trae gratos recuerdos estar acá, hace 40 años el Parque Industrial era un sueño que se comenzaba a realizar. Lo importante es hacer, y hoy una de las claves que necesita el sector productivo es la infraestructura. La Ruta 34, en seis meses se invirtió más que en los últimos seis años. Vialidad Nacional se comprometió a pavimentar los Caminos Públicos 5 y 6. Es importante tener el compromiso de inversión pública para apuntalar al sector productivo de toda esta gran región de la Argentina”. “Omar Perotti, que es rafaelino y que además es un dirigente político que nació acá, tiene un compromiso particular con la ciudad y se está gestionando la construcción de viviendas, de dos escuelas multiniveles, el acueducto, el gasoducto, entre otros proyectos pensados”, dijo Mirabella. Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna se refirió a cómo en un año la provincia se transformó en un centro de inversiones. “En el 2020 tuvimos que trabajar codo a codo con el gobierno nacional, municipal, con las autoridades que nos posibilitaron que nuestra industria no pare y que hoy este en un 80 por ciento en plena actividad y que realmente podamos tomar el camino del crecimiento, de las inversiones, de la generación de trabajo, de la capacitación, de la inclusión. De todo aquello que hace fuerte a la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la conectividad, con los caminos de la ruralidad, que tienen que ver con hechos concretos y puntuales como lo de hoy”.



GESTION AMBIENTAL

Al momento de abordar la temática ambiental, que será un punto clave en el proyecto, el intendente señaló: “Agradecerles también a todas las integrantes de las Cooperativas, en su mayoría mujeres rafaelinas, que aceptaron el desafío de trabajar ambientalmente en el Parque de Actividades Económicas, y estoy seguro que esta responsabilidad que toman va a salir bien como lo hicieron en cada una de las instancias que tuvieron que desarrollar”.



MAS OBRAS PARA EL SECTOR

Al finalizar su discurso, el intendente Luis Castellano le anunció a los empresarios presentes una nueva gestión realizada. “Les quiero dar una buena noticia, que luego de varias gestiones, con la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero logramos que Litoral Gas nos apruebe la factibilidad de poder hacer la obra de gas natural. De esta manera las empresas que están en el Parque de Actividades Económicas en el área industrial van a tener ese fluido fundamental para ser competitivos. Así que vamos a licitar seguramente en breve esa parte pendiente”.