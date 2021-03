El SEOM destacó la adhesión total al paro de municipales Locales 18 de marzo de 2021 Redacción Por La medida de fuerza, en reclamo de un aumento salarial, tuvo un completo acatamiento en las municipalidades y comunas del territorio de SEOM.

FOTO PRENSA SEOM CORRALON MUNICIPAL. El portón cerrado de una de las dependencias más importantes de la Municipalidad rafaelina.

La primera jornada del paro de 48 horas convocado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, en reclamo de una urgente recomposición salarial, registró un acatamiento total en Rafaela, donde tanto el edificio municipal como las distintas oficinas descentralizadas, entre ellas del Departamento de Licencias de Conducir, permanecieron totalmente cerradas.

"Tanto en las municipalidades de Rafaela y Esperanza, como en las 45 comunas que conforman el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), la adhesión a esta medida de fuerza fue total, sin concurrencia al lugar de trabajo", señalaron ayer por la tarde desde la entidad que preside Darío Cocco.

La medida de fuerza continuará este jueves en toda la Provincia, que alcanza a más de 50 mil empleados municipales, por lo que no habrá actividad en el ámbito de los gobiernos locales. En el caso de la Municipalidad de Rafaela, no se cobrará estacionamiento en el microcentro, tampoco circularán los minibuses ni se atenderá al público en ninguna de las dependencias. En cambio, esta noche se reanudará el servicio de recolección domiciliaria de residuos con los recuperables en tanto que mañana se recogerán los biodegradables.

El paro de 48 horas resuelto por el Plenario de Secretarios Generales fue en respuesta a la falta de una oferta salarial concreta por parte de los municipios y comunas. En más de un mes de reuniones en el marco de las paritarias, no se formalizó ninguna propuesta de aumento por lo que se agotó la paciencia de la FESTRAM. En ese ámbito de discusión salarial participan entre otros Cocco y el secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio rafaelino, Heriberto Lanfranco.

Como suele suceder, la FESTRAM toma como referencias para negociar el aumento la paritaria central de la Provincia con los gremios ATE y UPCN, que ya han aceptado un incremento del 35 por ciento en tres tramos, esto es 18% en marzo, 8% en julio y 9% en septiembre, con una cláusula de revisión en octubre. Actualmente, el básico de los municipales es de 35.270 pesos y en caso de cerrarse una suba del 18% para marzo pasaría a unos 42 mil pesos.

Si bien los municipios y comunas no están lejos de ofrecer un aumento en ese orden, lo que plantearon hasta el momento dificultades para otorgar un aumento del 18% en marzo, la principal traba para lograr el acuerdo.

En 2020, la FESTRAM necesitó convocar 14 paros antes de cerrar un acuerdo en octubre pasado que incluyó un aumento salarial del 20%, que estuvo muy por debajo de la inflación anual del 36,1% medida por el INDEC. Así las cosas, el poder adquisitivo de los municipales perdió terreno frente a la escalada del Indice de Precios al Consumidor. Y eso que, según los gremios del sector, la coparticipación de municipios y comunas creció 43% durante el año pasado.

Una vez que se cumpla esta segunda jornada del paro de los municipales, el Gobierno provincial podría convocar a una nueva reunión paritaria que podría llevarse a cabo este viernes por la mañana.