Las cifras que preocupan Editorial 18 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre un alza de casos de Covid-19 en al menos la mitad de los países latinoamericanos y advirtió a Brasil para que tome medidas tras registrarse cifras récord de infecciones y muertes en los últimos días.

La conclusión a la que arribó el organismo es que el virus se acelera desde el inicio de marzo en varios países de la región, de acuerdo con los datos que suministraron las carteras sanitarias.

Brasil, el segundo país del mundo con mayor cantidad de víctimas fatales por Covid-19 después de Estados Unidos, reportó oficialmente el pasado martes un pico de 2.841 personas fallecidas en el término de 24 horas, superando todas las marcas previas.

Esos datos, alarmantes desde el costado que se los analice, se replican en otros países sudamericanos y del Caribe, a tal punto que en algunos casos, ya están prácticamente colapsadas las disponibilidades de camas en los hospitales y diferentes centros de internación.

Específicamente en Brasil, más de la mitad de los estados ya vieron agotada su capacidad y no están en condiciones de recibir nuevos pacientes, los que, en determinadas circunstancias son derivados a otros lugares que los pueden recibir.

La situación en Brasil es una advertencia de que mantener este virus bajo control requiere una atención continua por parte de las autoridades de salud pública y de los líderes para proteger a las personas y los sistemas de salud del impacto devastador del Covid-19, señalaron profesionales de la OPS.

Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro se mostró siempre escéptico sobre la gravedad del coronavirus, cuestionando el uso de mascarillas, la necesidad de confinamientos y la eficacia de las vacunas.

La estrategia del jefe de Estado, que priorizó la economía por sobre la salud de la gente, hoy le sigue pasando factura a su gobierno, que acaba de designar al cuarto ministro en esa área tan sensible desde el inicio de la crisis sanitaria.

Desde la OPS expresaron que la situación actual en Brasil es el resultado de una implementación "subóptima" de medidas de salud pública en las vacaciones de fin de año y los feriados de Carnaval.

La transmisión del virus "es alta o muy alta" en todas las regiones del país, dijo el informe del organismo, subrayando que, a diferencia de la ola pandémica en 2020, el aumento de los casos es más significativo.

Sin embargo, ante la circulación en la región de al menos tres variantes, la OPS insistió que las medidas, cuando se implementan estrictamente, funcionan.

Brasil ya acumula más de 283.000 muertos y superó lo 11 millones de contagios desde que la enfermedad se reportó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China.

Mientras tanto, Uruguay, Ecuador y Venezuela mostraron una caída de las nuevas infecciones, con disminuciones también en algunos países del Caribe, pudo constatarse un mayor impulso de la pandemia otras naciones de la región, además de Brasil.

En ese sentido, el informe consigna que se dio un particular incremento en Paraguay, donde los centros asistenciales se vieron desbordados por la gran cantidad de pacientes que fueron ingresados con el diagnóstico de Covid-19.

Desde la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se celebró la llegada de vacunas a la región a través del sistema global Covax, pero se reconoció que se precisan más inmunizaciones y mayor rapidez en la aplicación.

De las casi 138 millones de dosis de vacunas en el continente, solo 28 millones se dieron en Latinoamérica y el Caribe, recalcó el organismo sanitario, que en paralelo destacó que la inmensa mayoría se utilizaron en Estados Unidos.

Como consecuencia de la cantidad limitada de dosis, al no resultar suficiente la producción de los laboratorios, se pidió expresamente no bajar la guardia en la prevención, respetándose en ese sentido todos los protocolos.

También mencionó la OPS que la vacuna que produce AstraZeneca tiene luz verde para seguir aplicándose, luego de algunas dudas, surgidas a partir de países europeos que no la recomendaron en los últimos días por haberse constatado efectos secundarios no deseados.

Mientras en España, Italia y Francia se suspendió la aplicación de esa vacuna, en ninguno de los países americanos se reportaron señales de alarma. Por lo tanto, no existen contraindicaciones sobre el particular.

Finalmente, se dejó constancia que tanto la OMS como la OPS están trabajando con responsabilidad y compromiso para que las vacunas puedan llegar de una manera equitativa a todos los países del mundo mediante el sistema Covax, garantizando una inmunización global, que en las actuales circunstancias aparece como demasiado lejana y de difícil concreción a corto plazo.