Guzmán adelantó su viaje a Estados Unidos

FOTO ARCHIVO GUZMAN. Se reunirá con fondos inversores.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó esta noche a los Estados Unidos para mantener reuniones con inversores antes de encontrarse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El primer destino del titular de la cartera económica será Nueva York, en donde tendrá encuentros con fondos de inversión y "Think tanks".

Fuentes oficiales confirmaron a la agencia NA que Guzmán tendrá actividades desde este jueves para luego seguir rumbo a Washington con el fin de reunirse con el staff del FMI y su directora, Kristalina Georgieva.

El viaje se iba a realizar en febrero, pero se demoró por cuestiones vinculadas con la pandemia de coronavirus.

Según había anticipado el vocero del FMI, Gerry Rice, el ministro se reunirá con Georgieva, el 23 y 24 de este mes, por lo que se esperaba que el funcionario viajara en los próximos días rumbo a EE.UU.

"Nuestro objetivo es ayudar al pueblo argentino como podamos", había destacado.

En ese sentido, había subrayado también: "Creemos que un programa respaldado por el FMI podría ayudar a la Argentina a fortalecer su economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. Ese es el principio que seguimos. Eso no ha cambiado".

Si bien meses atrás el Gobierno había asegurado tener la intención de cerrar un acuerdo para mayo, el organismo multilateral ya adelantó que "va a tomar tiempo".

En Washington, el funcionario argentino también llevará a cabo reuniones con representantes del Banco Mundial, de acuerdo con lo estipulado en la agenda.

A su vez, la atención estará en la posibilidad de que el ministro se reúna con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, algo que aún no fue confirmado.

Es que Estados Unidos tiene un importante peso en las decisiones del directorio del organismo y Guzmán busca que Yellen apoye el pedido argentino de un menor ajuste fiscal y que el organismo dé prioridad a un proceso de recuperación de la economía.

La secretaria del Tesoro tiene buen diálogo con el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien respalda la gestión de Guzmán en Argentina.

El funcionario destacó en numerosas oportunidades que, hasta verse de manera presencial, trabajaba por "videoconferencia y teléfono" con las autoridades del Fondo con el fin de llegar a un acuerdo por un nuevo programa.