Accidentado Argentino de Ruta para los rafaelinos Deportes 17 de marzo de 2021 Redacción Por CICLISMO

FOTO PRENSA CLUB CICLISTA YOEL VARGAS. Previo a la largada. Luego sufrió fractura de clavícula.

El pasado fin de semana se desarrolló el Campeonato Argentino de Ruta para Sub 23, Elite, Damas y Adaptado en Chilecito, La Rioja, con la presencia de delegaciones de distintas provincias.

ACCOS tuvo representantes que compitieron el día sábado, aunque lamentablemente por esas cosas de las carreras dos de ellos no pudieron terminar debido a caídas y uno con lesiones.

Gisela Cattáneo tuvo tres caídas en la pelotón de damas, lo cual muestra su entereza para tratar de seguir en carrera. Sí pudo finalizar la misionera Mariela Delgado, que como es habitual representa a la Asociación con sede en nuestra ciudad, en el puesto 22 entre las 34 chicas que pudieron completar el recorrido.

En tanto, Yoel Vargas lamentablemente sufrió una fractura de la clavícula izquierda en la competencia de Sub 23. El pedalista entrenado por Norberto y Daniel Capella tendrá que tener un período de recuperación.

En cuanto a los resultados de las damas, en un durísimo recorrido de 100 kilómetros (5 vueltas al circuito rutero de 20000 metros), la victoria fue para Mercedes Fadiga (La Plata), superando a Maribel Aguirre (Sanjuanina, oro en sub 23) y Sofía Martelli (Pueblo de la Paz). En Sub 23 fue primera Aguirre, mientras que Ludmila Posse (Olavarría) y Geraldine Mazzuchini (ACiNorSa) completaron el podio.

Entre los sub 23, el oro lo obtuvo Matías Pérez. La plata fue para Iván Ruíz (Santafesina) y el bronce para Agustín Durán (Oeste Riojano).

El bonaerense Pablo Brun se quedó con el título de campeón argentino de ruta el domingo en tremendo final. El corredor de Ranchos, Buenos Aires, Sergio Fredes se colgó la medalla de plata corriendo para La Plata y el sanjuanino Nicolás Naranjo con la de bronce.

El viernes, la contrarreloj femenina fue para Fiorella Malaspina (Chubutense) con un tiempo de 28m13s para los 20 kilómetros, superando por 21s a Maribel Aguirre (Sanjuanina, campeona sub 23) y por 34s a Antonella Leonardi (Metropolitana). Entre los elite el oro en la crono fue nuevamente para Juan Pablo Dotti (ACiNProBA), con un tiempo de 49m06, seguido a 58s por Alejandro Durán (Mendocina) y a 1m05s por Leo Cobarrubia (Sanjuanina).

En Sub 23 fue 1° Santiago Sánchez (Sanjuanina), en 38m43s; 2° Agustín Del Negro (Juninense), a 6s, y 3°, Lukas Dundic (Juninense), a 1m20s.