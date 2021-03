Derrotas de tenistas argentinos en México Deportes 17 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Diego Schwartzman batalló, pero fue eliminado en la ronda inicial del ATP 500 de Acapulco, que se juega sobre superficie rápida y reparte premios por 1.200.000 dólares, al caer frente al italiano Lorenzo Musetti por 3-6, 6-2 y 6-4. El Peque, noveno en el ranking mundial de la ATP y campeón del Argentina Open el 7 de marzo pasado, se despidió ante Musetti, 120 en el escalafón tras más de dos horas y 20 minutos de partido.



TAMBIEN PODOROSKA

Tampoco fue una buena noche en México para Nadia Podoroska, que fue eliminada por la rusa Anna Kalinskaya en la ronda inicial del abierto de Monterrey, en México, que se juega sobre superficie rápida y reparte premios por 235.238 dólares. Podoroska nacida en Rosario y ubicada en el puesto 47 del ranking mundial de la WTA, no pudo con con Kalinskaya, 130 en el mundo, al caer por 6-4 y 6-4.



NADAL NO VA A MIAMI

El tenista español Rafael Nadal renunció ayer al torneo de Miami, primer Masters 1000 de la temporada, para recuperarse "por completo" de cara a la etapa del circuito que se desarrollará sobre polvo de ladrillo, superficie sobre la que es "rey" indiscutible.

"Estoy triste de anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo. Necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa", confirmó este martes en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Nadal, desplazado el lunes del número 2 del ranking mundial por el ruso Daniil Medvedev, no compite desde el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde cayó eliminado en cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas.

La temporada de polvo de ladrillo en Europa comenzará con el ATP 250 de Marbella el próximo 5 de abril, mientras que el 12 arrancará el Masters 1000 de Montecarlo y el 19, el Barcelona Open Banc Sabadell-68º Trofeo Conde de Godó.

Nadal, desplazado ayer del número 2 del ranking mundial por el ruso Daniil Medvedev, no compite desde el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde cayó eliminado en cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas.