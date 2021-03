Victoria de Libertad Deportes 17 de marzo de 2021 Redacción Por BASQUET LOCAL

Se completó anoche la primera fecha del torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la victoria en Sunchales de Libertad sobre Argentino Quilmes por 73 a 51.

Los parciales del encuentro disputado en el Hogar de los Tigres fueron los siguientes: 22-16, 39-23 y 58-43. Los aurinegros presentaron la mayor parte de los integrantes que disputan el torneo Federal.

La segunda fecha ya tiene programación: Zona A: viernes 21.30 Independiente vs. Ben Hur. Domingo 20.30: Peñarol vs. Unión.

Zona B: Domingo 20.30: Quilmes vs. Atlético y 9 de Julio vs. Libertad.



FORMATIVAS

El día sábado se disputaron los partidos de la Tira B de divisiones formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, complementando la primera fecha que marcó el reinicio de la competencia el pasado 6 de marzo.

El detalle de los resultados fue el siguiente: Categoría U17, Quilmes 34 -Atlético 74; Ben Hur 48 – Unión 100; Libertad 51 – Independiente 66 y 9 de Julio 87 – Peñarol 40.

Categoría U14: Libertad 54 – Independiente 52; 9 de Julio 88 – Peñarol 19.

En la segunda fecha jugarán: Tira A (24 de marzo): Quilmes vs. Unión (U15 y U19); Peñarol vs. Libertad (U15 y U19); Ben Hur vs. Atlético (U13, U19 y U15) e Independiente vs. 9 de Julio (U13, U19 y U15). La Tira B está prevista el 27 de marzo, intercambiando las localías.