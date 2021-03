Se viene el fútbol liguista y con público Deportes 17 de marzo de 2021 Redacción Por El próximo domingo comenzará el Apertura de Primera A y se permitirá el ingreso de hasta 100 hinchas.

Vuelve el fútbol de Liga Rafaelina. El próximo domingo se jugará la primera fecha del Apertura de la Primera A, encuentros a los cuales podrán ingresar hinchas. El permitido, y cumpliendo con todos los protocolos correspondientes a la pandemia de coronavirus, será de un máximo de 100 personas por encuentro.

Los clubes venderán sus entradas de manera anticipada ya que el día de partido no habrá entradas a la venta.

En el caso de 9 de Julio, que recibirá a Unión de Sunchales, informó que sólo se venderán 1 por socio y con cuota al día, hasta el jueves hasta las 20hs. Las mismas se podrán adquirir en la secretaría de calle Ayacucho 309.

Por su parte, Ferrocarril del Estado, que será local de Deportivo Tacural, también venderá sus entradas en la secretaría del club.

Peñarol, que irá a María Juana para enfrentar a Talleres, también indicó en sus redes sociales que un puñado de socios podrá adquirir su ticket hasta el jueves, y en caso de quedar algún remanente se venderán el viernes.

En todos los casos, el valor de las entradas será de $250.

La fecha 1: Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente; 9 de Julio vs Unión de Sunchales; Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte; Ferrocarril del Estado vs Deportivo Tacural; Talleres de María Juana vs Peñarol, en cancha de Atlético María Juana; Argentino Quilmes vs Deportivo Aldao; Deportivo Libertad vs Ben Hur; Bochófilo Bochazo vs Deportivo Ramona.



ADELANTOS PARA

LA SEGUNDA FECHA

Anoche tuvo lugar la reunión del CD y se confirmó que la segunda fecha del Apertura tendrá dos adelantos. El jueves 25 de marzo jugarán en San Vicente Bochazo vs Florida de Clucellas, mientras que el viernes 26 lo harán Deportivo Ramona vs Deportivo Libertad. El resto irá el domingo 28.

La reunión del próximo martes a las 20hs será en el club Ben Hur, recordando que anoche se reunieron en Atlético.