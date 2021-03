Festival Internacional de Jazz en Córdoba Información General 17 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (Télam). - Mañana, jueves se pondrá en marcha la duodécima edición del Festival Internacional de Jazz en Córdoba, un encuentro en formato presencial que tendrá como escenario a la capital provincial y localidades del interior, con acceso gratuito a los shows.

Organizado por la Agencia Córdoba Cultura y el apoyo de Consejo Federal de Inversiones, el encuentro musical se extenderá hasta el domingo 21 de marzo con shows presenciales en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba y en 11 localidades del interior.

La entrada será gratuita, no obstante se deberá retirar al misma por el sitio de https://ventas.autoentrada.com/, informaron desde Agencia Córdoba Cultura.

La inauguración será el jueves a las 20 en el Teatro Real, con la presentación de los cuerpos estables de la Banda Sinfónica provincial, dirigida por Andrés Acosta, con un repertorio integrado por obras originales escritas y arregladas para la ocasión, por los jóvenes compositores y arregladores cordobeses, Nicolás Ocampo, Lourdes Fontana y Jorge Martínez.

El programa contempla, en lo sucesivo, la actuación de la Small Jazz Band, Mingui Ingaramo, el dúo Burgos-Dalmasso, Andrada-Waldheim y el guitarrista Obi Homer.

También son parte de la grilla Muriel Marco ND, Jam, Alapar, Celina Luna, du Elia, Juli Lepori & Quitapanes, Miles Band, No tan trío y Swing 69.

Los shows llegarán también a las localidades de Villa Las Rosas, Oncativo, San Francisco, Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, Unquillo, Río Ceballos, Río Segundo, La Carlota, Cruz del Eje y Villa General Belgrano.

Entre el 25 y 28 de marzo, todos los shows serán retransmitidos por las redes de la Agencia Córdoba Cultura: YouTube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura