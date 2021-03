Perotti encabezará una licitación de más de 60 millones de pesos Locales 17 de marzo de 2021 Redacción Por El gobernador vuelve a Rafaela para participar del acto apertura de sobres de las licitaciones para realizar las Obras de Pavimento e Iluminación del área Industrial de Rafaela. El proyecto supera los 60 millones de pesos y está conformado por gestiones y aportes nacionales, provinciales, municipales y de empresas privadas.

FOTO PRENSA GOBERNACION SOBRES. El gobernador rafaelino abrió este martes las ofertas para la pavimentación de 31 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 39.

En el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, lanzado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, este miércoles a las 9, se realizará la apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación para la realización de la primera etapa de obras de infraestructura en el área industrial de Rafaela.

El acto de apertura de sobres de las licitaciones para realizar las obras de pavimento e iluminación del área Industrial de nuestra ciudad tendrá lugar en el SUM del Área Industrial de Rafaela y contará con la presencia del gobernador Omar Perotti y funcionarios nacionales pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo, junto a autoridades locales, provinciales, empresarios del sector, oferentes y trabajadores de las empresas del área. Estas obras se realizan en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través del cual el Municipio, con el aval y acompañamiento del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, presentó un Proyecto Integral para el área industrial de Rafaela.

El proyecto supera los 60 millones de pesos y está conformado por gestiones y aportes nacionales, provinciales, municipales y de empresas privadas del área que serán destinados a financiar obras de pavimentación, gas natural, cámaras de seguridad, recambio de luminarias a luces LED y otros tales como la recolección, clasificación y valorización de residuos industriales.



"LAS OBRAS VIALES

GENERAN DESARROLLO"

En tanto, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este martes la apertura de sobres para ejecutar la pavimentación de un tramo de 31 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 39, desde el límite departamental entre San Justo y San Cristóbal, del río Salado hacia el oeste, hasta la ruta provincial Nº 92-S. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $992.034.304 y se presentaron 11 ofertas. En la oportunidad, Perotti destacó que “venimos a poner en marcha uno de los lineamientos estratégicos de nuestro gobierno, que es el desarrollo integral de la provincia para contar con rutas transversales”; porque “estas obras son las que generan desarrollo, las que nos van a asegurar el arraigo”. El gobernador santafesino recordó: “Me tocó ser parte del gabinete de Jorge Obeid, quien nos inculcó no interrumpir estas obras; y lamentablemente se postergaron”. En este sentido, indicó que “estamos convencidos de que la etapa de desarrollo de la provincia tiene que ser integral, y lo que es una muy buena noticia aquí en Crespo, una inversión de 1.000 millones, es una excelente noticia para Rosario y para Santa Fe, porque estamos atacando las causas de las migraciones, lo que nos llevó a que de San Justo hacia abajo viva el 80% de la población, y nos haya quedado este norte extenso y vacío”.

Al respecto, Perotti agregó que “no es que esta zona no tenga posibilidades, talento o capacidad en su gente, sino que no hubo un Estado presente que haya acompañado con infraestructura”. Asimismo, resaltó que “esta ruta se hace y se termina, porque cada licitación que estamos abriendo, y todos los convenios que estamos firmando, tienen sus recursos, no son anuncios. Estamos convencidos de que el esfuerzo de ordenar la provincia, en pandemia, es algo que vamos a empezar a disfrutar con este tipo de cosas”, concluyó el gobernador. Posteriormente, el gobernador recorrió la planta de producción de la fábrica Tregar, que hoy procesa más de 250.000.000 de litros anuales destinados a la elaboración de una gran variedad de quesos, lácteos y subproductos confiables y de alta calidad. Allí, el gerente general de la empresa le explicó el proceso que realizan para la fabricación de sus diferentes productos e hicieron un breve paso por el frigorífico. También dialogaron sobre los proyectos a futuro que tiene la empresa radicada en Gobernador Crespo.



TAMBIEN EN ESPERANZA

Además, Perotti visitó este martes la empresa Haizea-Sica de la ciudad de Esperanza, que se dedica a la fabricación de tramos para torres eólicas de grandes dimensiones a través de procesos de calderería, soldadura y pintura, bajo estrictos estándares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. El gobernador recorrió la planta modelo de 40.000 metros cuadrados que cuenta con clasificación “World Class”, que implica haber cumplimentado con todas las normas internacionales vigentes y genera más de 150 puestos de trabajo directos. En la oportunidad, Perotti sostuvo que “siento orgullo de las empresas de nuestra provincia. Aquí en Esperanza conocía Sica, no conocía la última parte del desarrollo, por eso el interés de estar visitándola y viendo su proyección internacional que se alcanza con las torres eólicas. Esto habla de la capacidad emprendedora de nuestra gente y cómo lograr esquemas asociativos internacionales, que se traduce en trabajo”. “Después de un año muy duro vamos a tener que continuar con todos los cuidados, pero sin duda con todos los aprendizajes que nos han permitido como provincia haber sobrellevado con un muy buen nivel de actividad, empleo e inversión. Eso se nota en el trabajo registrado que se ha incorporado y ha crecido en la provincia”, destacó el gobernador. “Como gobierno de la provincia, queremos estar a la par de las empresas, alentarlas y acompañarlas. Los negocios en el mundo se pelean y se ganan por centavos de dólares y esos centavos de dólares a veces se pueden perder en la logística, en un puerto o en un flete. Entonces el Estado tiene que estar muy cerca de nuestras empresas”, concluyó Perotti.