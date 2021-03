Servicios municipales por las medidas tomadas por FESTRAM Locales 17 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En función de la medida tomada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) para el miércoles 17 y jueves 18 de marzo, la Municipalidad de Rafaela informa cómo funcionarán los servicios públicos:

* Este martes 16 y miércoles 17, por la noche, no se realizará la recolección de residuos domiciliarios. El servicio se retomará el jueves 18 con residuos recuperables y, el viernes 19, con biodegradables.

* Asimismo, los días miércoles 17 y jueves 18, permanecerán cerrados El Eco Punto, el Complejo Ambiental y el Cementerio. En este último caso, se mantendrá una guardia mínima en caso de sepelio.

* Por otra parte, 17 y 18 de marzo, no funcionarán el transporte público de pasajeros, la recolección de residuos de patio y el “Quirófano Móvil”; no se cobrará estacionamiento en la ZEC y la línea gratuita 147 “Rafaela Responde” atenderá reclamos o consultas a través del contestador automático.

* Finalmente, el edificio municipal y todas sus dependencias estarán cerrados 17 y 18 de marzo, por lo tanto, los turnos otorgados para distintos trámites en esos ámbitos serán reprogramados.