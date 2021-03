Lluvia: 26 milímetros Locales 17 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego de algunas gotas aisladas que cayeron el lunes, este martes la jornada amaneció lluviosa en nuestra ciudad y continuó durante toda la mañana, donde hasta pasado el mediodía, se habían registrado 26 milímetros. Posteriormente, el cielo comenzó a despejarse y asomó el sol durante la tarde. Igualmente, las condiciones se mantienen inestables para las próximas horas, aunque desde la mañana de este miércoles comenzarían a mejorar. De todos modos, en caso de que las precipitaciones continúen, la Municipalidad de Rafaela brinda a los vecinos y vecinas una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de inconvenientes:

* Es importante mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya. Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas.

* También se aconseja no dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar la obstrucción de los canales de desagües.

* De no ser necesario, evitar salir a la vía pública. Pero en caso de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad utilizando las luces de posición y manteniendo distancia de frenado.

* Si se traslada por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar; hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo; no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública.

* Ante cualquier emergencia, llamar a la GUR (Guardia Urbana Rafaelina) al teléfono 105 y desde allí se derivarán los reclamos correspondientes a cada área.