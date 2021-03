Primer objetivo de Martín Soria Nacionales 17 de marzo de 2021 Redacción Por TERMINAR CON EL LAWFARE

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El futuro ministro de Justicia, Martín Soria, subrayó que apuntará a que "los servicios de justicia sean más eficientes, inclusivos e igualitarios" y remarcó que perseguirá con "rigurosidad profesional" el "principal objetivo" de que haya "una Justicia que se corresponda con el Estado de Derecho" y "terminar con el lawfare".

"El presidente Alberto Fernández me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad", sostuvo el actual diputado nacional del Frente de Todos.

A través de su cuenta de Twitter, el ex intendente del departamento rionegrino de General Roca replicó un recorte de la entrevista televisiva en la que el jefe de Estado remarcó que lo eligió para ser el sucesor de Marcela Losardo porque "entiende bien lo que está pasando en la Justicia".

"En línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la Justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas", remarcó el patagónico, hijo del ex gobernador rionegrino Carlos Soria.

Y añadió: "Como sostuvo el Presidente reiteradamente, Argentina necesita que el Estado de derecho funcione a pleno, y para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho. Ese, entonces, será nuestro principal objetivo. Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política".

Martín Soria, de 45 años, actualmente se desempeña como diputado nacional del Frente de Todos y ocupa la vicepresidencia segunda de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, así como también es vocal de las de Justicia, Juicio Político y la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.