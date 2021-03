Las primeras sensaciones luego de la pretemporada más corta de la F1 Deportes 16 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA RED BULL MAX VERSTAPPEN. Se quedó con el mejor registro en los entrenamientos realizados en Bahrein. PRENSA ALPHA TAURI YUKI TSUNODA. El japonés sorprendió al conseguir el segundo tiempo.

Aunque son solo entrenamientos y el tiempo fue demasiado escaso para sacar conclusiones, lo cierto es que el equipo austríaco Red Bull ha sido el más sólido y se puede afirmar que es su mejor pretemporada de los últimos años.

Con un tiempo de 1m28s940 con el compuesto C4, el penúltimo más blando de la gama de Pirelli, el holandés Max Verstappen consiguió no solo el mejor registro del último día sino el de los tests en general.

Grata sorpresa generó el rendimiento de AlphaTauri en estas pruebas al quedar en la segunda posición con el novato japonés Yuki Tsunoda, que con el compuesto C5, quedó a 93 milésimas de Verstappen.

¿Qué tienen en común Red Bull y AlphaTauri? La motorización de Honda. Sin fallas y un gran rendimiento en el inicio de la pretemporada más corta de la historia de la Fórmula 1.

La tercera posición quedó en manos del español Carlos Sainz, nuevo piloto de Ferrari. El madrileño terminó a 651 milésimas del mejor y el tiempo fue establecido con el compuesto C4.

Fue un rodaje positivo para el nuevo SF21, teniendo en cuenta los problemas del año pasado, ya que completaron 171 vueltas entre el español y su compañero Charles Leclerc, quien fue décimo.

Otra escudería a destacar es Alfa Romeo, que accedió al cuarto lugar con Kimi Räikkönen, al cabo de una jornada en la que no se presentaron problemas de fiabilidad ni en el auto ni en la unidad de potencia que le suministra Ferrari, luego de completar el finlandés 166 vueltas, el de mayor recorrido en esta sesión.

Quien no tuvo un día fácil fue Lewis Hamilton. A pesar de cumplir con el programa, al británico no se lo vio cómodo luego de sus múltiples salidas de pista con un auto inestable.

El siete veces campeón fue quinto con el compuesto C5 y completó 54 vueltas.

Una buena presentación concretó el británico George Russell con el nuevo Williams FW43B, que parece haber dado un paso adelante en rendimiento y fiabilidad. Terminó en el sexto lugar al cabo de 158 vueltas, casi tres veces la distancia del GP de Bahrein.

Otrode los equipos destacados de estas pruebas fue McLaren. La fiabilidad de la nueva unidad de potencia Mercedes y el gran chasis del MCL35M, sin duda auguran buenos dividendo para los de Woking.

El australiano Daniel Ricciardo fue séptimo, en tanto que el británico Lando Norris quedó undécimo, totalizando 132 vueltas, con un auto bien nacido.

El español Fernando Alonso tuvo su segundo contacto en el auto y cumplió una buena participación. Su adaptación al Alpine 521 sigue evolucionando y se ve un buen auto para esta temporada. El último día consiguió el noveno tiempo, mientras que Esteban Ocon fue decimotercero.

De entrada, la escudería Haas parece tener un auto poco competitivo, ya que el auto claramente manifestó que su foco está en modelo 2022. En la sesión del domingo fueron decimocuarto y decimoquinto con Nikita Mazepin y Mick Schumacher.

Aston Martin, finalmente, tuvo muchas complicaciones en las tres jornadas por problemas técnicos. El último día, por un inconveniente en el turbo se debió acortar el trabajo de Sebastian Vettel, quien sigue adaptándose al AMR21.

El alemán fue penúltimo, mientras que cerró los tiempos quedó su compañero, el canadiense Lance Stroll.

Cumplidas estas pruebas, los equipos se alistarán para el inicio de la temporada 2021 allí mismo, en el Circuito Internacional de Sakhir, del 26 al 28 de marzo.

Así quedaron ordenados los diez mejores tiempos: 1° Max Verstappen (Red Bull), en 1m29s960; 2° Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 93 milésimas; 3° Carlos Sainz (Ferrari) a 651; 4° Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) a 806; 5° Lewis Hamilton (Mercedes) a 1s065; 6° George Russell (Williams) a 1s157; 7° Daniel Ricciardo (McLaren) a 1s184; 8° Sergio Pérez (Red Bull) a 1s227; 9° Fernando Alonso (Alpine) a 1s358 y 10° Charles Leclerc (Ferrari) a 1s526.