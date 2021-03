Conclusiones luego del Test realizado en Qatar Deportes 16 de marzo de 2021 Redacción Por PALPITANDO EL MUNDIAL DE MOTOGP

PRENSA DUCATI JACK MILLER. El australiano fue el más veloz.

La cuenta atrás definitiva ha empezado. Después de la disputa del Test Oficial de Qatar, los equipos de MotoGP y sus respectivos pilotos cuentan los días para afrontar el esperado Gran Premio Barwa de Qatar, que dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada 2021.

Tras un largo compás de espera, las jornadas de pruebas en el Circuito Internacional de Losail y las reacciones de los grandes protagonistas nos permiten trazar un boceto medianamente realista de lo que nos podremos encontrar en las primeras citas del año con los GP de Qatar y Doha.

Será inevitable que gran parte de las miradas se centren, en un primer momento, en la figura del vigente campeón del mundo de la clase reina, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), y su compañero, Alex Rins. Ambos vienen de mantener su característico perfil discreto en el Test Oficial, donde el trabajo en torno a la GSX-RR resultó menos vistoso que en otros fabricantes a pesar de las innovaciones con el chasis y el basculante, y el hecho de tener el lujo de testear el motor de 2022.

Visto lo sucedido en Losail las últimas semanas, queda claro que el título de constructores de Ducati en la temporada anterior no fue flor de un día. La marca de Bolonia ha acaparado numerosos titulares y no es para menos. En el reciente Test sus seis pilotos se estrenaron con sus respectivos nuevos equipos y los tres "rookies" comenzaron a dejar huella experimentando una rápida curva de aprendizaje. Pese a las caídas, Jorge Martín (Pramac Racing) dio un paso al frente para ser el mejor de los debutantes, pero tanto Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) como Luca Marini (SKY VR46 Avintia) le siguieron de cerca.

Todas las miradas, eso sí, estarán puestas en el primer GP en la capacidad para pelear por el triunfo de la dupla del Ducati Lenovo Team, compuesta por Jack Miller y "Pecco" Bagnaia, a quienes se suma un Johann Zarco (Pramac Racing) que ya coquetea con la barrera de los 360 km/h al exprimir al máximo las virtudes de la GP21, apuntalada con una nueva aerodinámica delantera.

Miller despidió el Test como el más rápido gracias a un estratosférico registro de récord -no oficial- en su particular duelo con Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) y todo apunta a que está encaminado a labrar una gran batalla con las Yamaha para pugnar por los primeros 25 puntos del año.

Al margen de Quartararo, la marca de los diapasones tiene muchos argumentos para confiar en cosechar un gran botín en Losail, ya que Maverick Viñales, también fue competitivo a una vuelta, aunque sacó realmente pecho del ritmo de carrera.

Sensaciones similares a las vividas por Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), quizá el piloto que ha demostrado interpretar mejor las bondades de la M1 en los últimos meses. Difícil que alguno de ellos no se cuele en el podio de la primera carrera. Un botín por el que también quiere suspirar Valentino Rossi. El incombustible "Doctor" fue de menos a más en el Test apoyado por el nuevo paquete de material, que incluyó modificaciones en el carenado aerodinámico, el guardabarros y hasta en el propio chasis.

Con la mejora en términos de velocidad punta y sus pilotos afianzando el ritmo de carrera en las últimas jornadas de pruebas, todo hacer pensar que en Yamaha se encuentran ante una gran oportunidad para, con permiso de Ducati, buscar un arranque de temporada tan ilusionante como el vivido el año pasado en Jerez.

Marc Márquez (Repsol Honda Team), el octocampeón, espera regresar luego de un accidente que requirió de dos intervenciones quirúrgicas. El español tiene un peso mayúsculo en los planes a corto plazo de la marca del ala dorada, luego de superar con éxito su tercera revisión y ha vuelto a sentirse piloto al rodar con una minimoto.

Si bien su presencia en el primer GP todavía sigue en el aire, HRC tiene motivos para el optimismo gracias a la meteórica adaptación a la RC213V de su nuevo compañero, Pol Espargaró.

A menos de dos semanas para que las máquinas de MotoGP vuelvan a rodar en el medio del desierto, las expectativas no pueden ser mayores. Suzuki tratará de defender su corona, aunque muchos indicadores apuntan a Ducati y Yamaha como las potencias a batir en el primer asalto, sin olvidar el legado de Honda y el factor emocional que puede suponer para toda la parrilla el posible regreso del gigante Márquez. A falta de descifrar la incógnita de las posibilidades de KTM y Aprilia, el abanico de opciones para pugnar por la primera victoria se presenta realmente amplio.