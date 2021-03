Leonel Pernía elogió el gran ritmo del Fluence Deportes 16 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA SUPER TC2000 LEONEL PERNIA. En el podio con el trofeo por su victoria en Buenos Aires.

Leonel Pernía se llevó la final de la primera fecha del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 2021 - Copa Alberto Canapino y se tomó revancha del resultado de la Carrera Clasificatoria.

El piloto de Renault Castrol Team tuvo un rendimiento contundente en el arranque del nuevo torneo.

En primera instancia, Pernía expresó sus sensaciones tras la victoria lograda: "La verdad que estoy feliz porque es un gran resultado. Además, es una linda revancha por la carrera perdida el sábado, así que contento por este gran grupo humano que tiene el Renault Castrol Team. Arrancamos con el pie derecho el campeonato y eso es muy bueno para lo que viene".

Además, se refirió a la bronca que tenía luego del resultado de la Carrera clasificatoria: “Creo que el sábado a las 9 de la noche ya estaba dormido, me levante a las 7 de la mañana sin despertador porque tenía muchas ganas de venir al circuito y salir a tomarme revancha. A veces se da y otras no, pero se hace todo para que las cosas buenas sucedan y lo pudimos hacer. Estuve muy concentrado en la largada, pude mover y traccionar bien, por lo cual me saqué esa pequeña espina que me había quedado en la partida en movimiento".

El "Tanito" habló del trámite de la competencia: "Después que agarré la punta, sabía que no era fácil porque Rossi tiene experiencia en el Push to Pass y yo tenía que interpretarlo sin una carrera previa, pero creo que lo hicimos. Lo interceptamos muy bien en el primer intento de Matías, leí que lo iba a usar en la recta y yo también lo hice. De ahí en adelante, fue más fácil para mí porque los autos se empezaron a desgastar y el ritmo del Fluence fue terrible".

En el final, Pernía destacó que el objetivo es volver a pelear por título: "Uno cuando está en un equipo como éste, con la capacidad que hay en lo técnico, lo humano y lo dirigencial, sabe que tiene la posibilidad de tener un grupo que te va a entregar un auto para pelear un campeonato, viene pasando todos los años desde que estoy en Renault. No hay que bajar la motivación y seguir explotando al máximo en lo personal, porque conozco al equipo y sé que ellos también lo hacen. No me gustó despegar el 1, así que por eso vamos a entregar todo para recuperarlo".