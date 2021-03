Conmebol anunció el fixture

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Conmebol anunció ayer el fixture de la Copa América 2021, que se disputará entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos en diez ciudades de la Argentina y Colombia, y el elenco albiceleste jugará el partido inaugural frente a Chile en el estadio "Monumental".

Los dirigidos por Lionel Scaloni chocarán con el seleccionado chileno el domingo 13 de junio desde las 18:00, mientras que el jueves 17 hará lo propio ante Uruguay en el estadio "Mario Alberto Kempes" de la provincia de Córdoba.

El domingo siguiente, desde las 20:00, el rival de la Argentina será Paraguay nuevamente en el "Monumental", escenario que albergará el duelo con Bolivia, el 27 del mismo mes a partir de las 18:00.

El Grupo B, en tanto, estará conformado por Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.

Según anunció Conmebol, la final del certamen se llevará a cabo en la ciudad colombiana de Barranquilla y "el torneo no cambia de formato": será disputado por las 10 selecciones nacionales de Sudamérica, "en ciudades ubicadas en los extremos Norte y Sur de nuestro continente".

"En el 2020, la CONMEBOL decidió suspender la Copa América prevista para ese año debido a las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19. Entre tanto, fueron desarrollados protocolos sanitarios en estrecha cooperación con las autoridades de los 10 países, lo que permitió la reanudación de las competiciones de clubes y selecciones en el continente", añadió la entidad en un comunicado.

En esa línea, afirmó: "Esa experiencia fue fundamental para retomar el trabajo de organización con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), así como con los gobiernos de cada país".

Por otra parte, los invitados Australia y Qatar, que iban a ser participar el año pasado, finalmente no formarán parte de la competencia a raíz de complicaciones en el calendario.

"Como ya es tradición, en su momento la CONMEBOL cursó invitaciones a seleccionados de otras confederaciones. Sin embargo, las suspensiones y los retrasos en los calendarios de partidos y certámenes derivados de la pandemia y que afectaron al fútbol mundial, impiden la participación de otros países", explicó el organismo.

Y agregó: "Con la ausencia de selecciones invitadas, la CONMEBOL reprogramó los partidos y sedes, con la finalidad de mantener el alto nivel de competitividad y ofrecer un torneo histórico a millones de hinchas alrededor del mundo".



Cronograma de la Selección argentina:



Domingo 13 de junio, 18:00, vs. Chile (Estadio "Monumental") Jueves 17 de junio, 21:00; vs. Uruguay (Estadio "Mario Alberto Kempes") Domingo 20 de junio, 20:00, vs. Paraguay (Estadio "Monumental") Domingo 27 de junio, 18:00, vs. Bolivia (Estadio "Monumental").