Show de Messi ante Huesca Deportes 16 de marzo de 2021 Redacción Por Con un doblete de la Pulga, que se convirtió en el jugador con más presencias en la historia del club, otro de Griezmann y el restante de Mingueza, el culé ganó 4-1 y sigue en la pelea por el título.

FOTO WEB FESTEJO. / El Barcelona goleó de la mano de Messi.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El argentino Lionel Messi alcanzó ayer el récord que ostentaba el mediocampista Xavi Hernández, con 767 partidos oficiales disputados con la camiseta del Barcelona, en la goleada 4 a 1 ante el Huesca, por la fecha 27 de la Liga de España y marcó dos goles y dio una asistencia.

Al iniciarse el encuentro, la "Pulga" ya logró igualar el récord de su ex compañero, el cual podría superar si ingresa en el próximo compromiso del club "culé".

Con este resultado el Barcelona suma 59 puntos y es escolta del líder Atlético Madrid, que acumula 63, mientras que el Huesca sigue en la última colocación con apenas 20 unidades.

En el minuto 13 del primer tiempo dejó desairado a un defensor del Huesca y desde afuera del área sacó un tremendo zurdazo que se coló en el ángulo superior derecho del arquero Alvaro Fernández.

En el final, arrancó un contragolpe del equipo de Ronald Koeman y su remate, tras desviarse en un defensor, se coló junto al palo derecho del portero visitante.

Los otros tantos del equipo blaugrana fueron obra del francés Antoine Griezmann, a los 35 del inicio, y Oscar Mingueza, de cabeza, a los 8 minutos del complemento.

El Huesca descontó con un penal marcado por el delantero Rafa Mir, a instancias del VAR.

Sin embargo, Messi logró el récord en 16 temporadas en la liga española con la camiseta blaugrana, mientras que Xavi lo hizo en 17, antes de emigrar al fútbol catarí.

Con los dos goles ante Huesca, Messi alcanzó los 20 goles en 25 partidos disputados en la Liga, y sumó su temporada número 13 en marcar 20 o más tantos.

El Barcelona dio a conocer un video en el que muchos de sus ex compañeros, desde el brasileño Ronaldinho, hasta el uruguayo Luis Suárez, pasando por los españoles Carles Puyol o el propio Hernández, felicitaron a Messi por haber alcanzado tan anhelada cifra.

"Es un honor para mí que me superes en este momento en partidos oficiales en el Barsa. Te animo a que sigas adelante, que cumplas muchas temporadas más, muchos partidos más, y la historia sigue", aseguró Xavi en el video.

En toda su carrera luciendo la camiseta del Barcelona, Messi convirtió 661 goles, y si se cuentan todos los partidos que disputó en el club (amistosos de pretemporada, giras, Gamper y otros), el número de presencias se eleva a 824.