Arrojaron aceite en la casa de Juez de Faltas Policiales 16 de marzo de 2021 AMENAZA O VENGANZA QUE NO DEBE DEJARSE PASAR

Un hecho que no debe tomarse como algo menor, sino que preocupa y también debe ocupar a los responsables de la investigación, es el hecho de intimidación o venganza que algunos sujetos al margen de la ley cometieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en la casa de un Juez de Faltas municipal de Rafaela.

Mientras el Dr. Claudio Nicola, juez de Faltas municipal, cenaba con amigos en su casa sin saber lo que ocurría en la calle -extramuros-, autores desconocidos que pasaron por calle Maipú al 500 arrojaron en el frente de su vivienda una importante cantidad de aceite quemado.

Como consecuencia del cobarde ataque, se vio afectada una ventana con postigos, la puerta principal de acceso a la casa y gran parte de la vereda, que quedaron cubiertas de aceite negro.

Al margen de lo que estos inadaptados hacían fuera de su vivienda, fue uno de sus hijos quien avisó a su padre lo que ocurría en la vereda de la casa al ver las imágenes ya circulando por internet. No cabe otra interpretación del hecho mas que la de una venganza o amedrentamiento, con el que buscan obstaculizar el trabajo que el Juez realiza diariamente, ya sea en esa función específica o en su rol de abogado particular.

Cabe destacar que la investigación está muy avanzada en lo que respecta a las cámaras de seguridad existentes en el sector donde se puede visualizar toda la mecánica del hecho e incluso observar las fisonomías de sus autores. Lo que resta de aquí en más es la tarea de identificación específica, propia de la policía de Investigación Criminal.