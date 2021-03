Los Ford vendidos en Argentina se fabrican en 10 países diferentes Automotores 16 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Ford Argentina anunció en los últimos días la preventa de la nueva Bronco Sport. La flamante SUV para el Segmento C (compacto) -que recupera un nombre legendario de la marca del Óvalo- llega a nuestro mercado procedente de México.

La firma de Detroit se encuentra en plena reconversión en nuestra región. Tras el cierre de fábricas en Brasil y el anuncio de nuevas inversiones en Argentina y Uruguay, Ford Argentina comenzó a internacionalizar cada vez más su portfolio de productos, después de muchos años de depender casi exclusivamente de Brasil.

Hoy los Ford vendidos en la Argentina llegan procedentes de plantas ubicadas en 10 países: Argentina, Brasil, China, España, Estados Unidos, India/Rumania, México, Tailandia, Turquía y Uruguay.

Se trata de una gran diversificación de origen, algo poco habitual en nuestro mercado. El mapamundi actual de Ford Argentina está compuesto así:

* Ka: Brasil. Este modelo está siendo discontinuado en nuestro mercado, tras el cierre de la planta en el país vecino. No tendrá reemplazante y quedan unas pocas unidades en stock en los concesionarios. En marzo comenzó el reintegro del dinero a quienes estaban pagando planes de ahorro.

* EcoSport: Brasil. La producción en ese país ya terminó, pero quedan algunas unidades en stock en los concesionarios. La EcoSport seguirá ofreciéndose en nuestro mercado, principalmente para clientes de planes de ahorro. Los países que podrán abastecer a esos usuarios con la EcoSport extrazona son dos: India o Rumania.

* Territory: China. La SUV del Segmento C (compacto) se importa desde el país asiático, donde se desarrolló y se fabrica en alianza con la automotriz china JMC.

* Kuga: Estados Unidos. Las anteriores generaciones de esta SUV llegaron procedentes de Alemania y España, pero ahora viene importada de la planta de Kentucky (USA).

* Ranger: Argentina. La pick-up mediana es el único modelo que se fabrica en la histórica planta de Pacheco, tras el cese de producción del Focus, hace dos años. La próxima generación de la Ranger seguirá fabricándose en Argentina, con una inversión de 650 millones de dólares.

* Ranger Raptor: Tailandia. Es el único país que produce, para abastecer a todo el mundo, a la versión deportiva de la Ranger.

* F-150: Estados Unidos. La mítica Rouge Plant, fundada por Henry Ford en 1917, es la que produce la pick-up full-size que llega a la Argentina, tanto en las versiones Lariat como Raptor.

* Mondeo EcoBoost: México. El sedán para el Segmento D (mediano) ya fue discontinuado en el país azteca, pero se mantiene a la venta en la Argentina con unidades en stock en los concesionarios.

* Mondeo Vignale Hybrid: España. La versión híbrida del Mondeo sigue en producción en la península ibérica, aunque también está a la espera de una nueva generación, con estética crossover.

* Mustang: Estados Unidos. El muscle-car de Ford se produce en Michigan, como la F-150, pero en este caso sale de las líneas de producción de Flat Rock, inaugurada originalmente por Mazda.

* Transit: Turquía, aunque por poco tiempo. El utilitario de carga de Ford comenzará a producirse este año en la planta de Nordex en Uruguay. Se espera que, durante un tiempo, convivan modelos de los dos orígenes, hasta agotar el stock de la Transit turca.

* Bronco Sport: México. Es el lanzamiento más reciente de Ford en Argentina. Más adelante, la familia Bronco se ampliará con las versiones más extremas (Bronco 3 Puertas y 5 Puertas), que en breve comenzarán a producirse en Estados Unidos.



DESPUES DE 118 AÑOS

HABRA UNA MUJER FORD

Alexandra Ford English se convertirá próximamente en la primera mujer de la familia Ford en integrar la junta directiva de la automotriz. Desde 1903, cuando se fundó, la compañía estuvo dirigida por los hombres de la familia. Tras 118 años, la historia cambiará.

Alexandra tiene treinta y tres años y es la hija de William Clay Ford Jr., actual presidente ejecutivo de la compañía. A la junta con ella se unirá también Henry Ford III, de cuarenta años, hijo del actual director Edsel Ford II, que se jubilará en los próximos meses.

Serán los primeros tataranietos de Henry Ford (1863-1947), el famoso fundador de la compañía de Detroit, en formar parte de la junta directiva. Todavía tienen que ser elegidos por los accionistas, pero las chances de no serlo son nulas, de acuerdo a distintos medios de los Estados Unidos: la familia Ford controla la mayoría de las acciones con derecho a voto de la compañía desde que salió a la bolsa, en 1956.

Las mujeres de la familia Ford habían alcanzado hasta aquí puestos ejecutivos en la empresa, y mujeres ajenas a la familia formaron parte de la junta (actualmente hay tres), pero Alexandra será la primera con ese apellido.



EL FUTURO DE FORD

EN LA ARGENTINA

Ford cerraría entre doce y quince de los cincuenta y nueve concesionarios que tiene hoy por hoy en la Argentina, reveló un informe del diario La Nación. Sería una de las consecuencias del nuevo modelo de negocios que la marca americana diseñó para el mercado regional.

El cierre de varios punto de venta oficiales está directamente relacionado con la nueva estrategia de la empresa, que se alejará de varios de los segmentos más populares para centrarse en comercializar pick ups, SUV de carácter premium y vehículos comerciales.

En 2019, la marca del óvalo ya había dejado de fabricar los modelos Focus y Fiesta. Y el mes pasado confirmó que hará lo mismo con los brasileños Ka y EcoSport, dos vehículos de alto volumen que, para los concesionarios, generaban un movimiento prácticamente constante en los salones.

Desde ahora, Ford se centrará en la comercialización de las pick ups Ranger, Ranger Raptor, F-150 y F-150 Raptor; en los SUV Territory, Bronco Sport (ya está en preventa) y Kuga Híbrida; en el lujoso sedán Mondeo y en el deportivo Mustang, además de la gama Transit de vehículos comerciales.

Como Ford apostará fuerte a las pick ups, la inversión de 580 millones de dólares para fabricar la nueva generación de la Ranger en la planta de Pacheco, Buenos Aires, no corre peligro. La producción de la futura pick up se llevará a cabo a partir de 2023. (Fuentes: Autoblog.com.ar / TN Autos).